Von Anita Heubacher

Kitzbühel – Tirol ist ein Bundesland mit einer hohen Anzahl an teilzeitarbeitenden Frauen. Mehr als die Hälfte der Tirolerinnen verdient weniger als 1000 Euro netto im Monat. An die Zahlen hat man sich schon gewöhnt. Das ist seit Jahren so, Tendenz weiter steigend. Ein anderer Chart (siehe unten) hat es allerdings in sich. Immer mehr Männer entdecken die Lust an der Teilzeit. Ihre Zahl wird sich in Tirol von 2004 bis 2030 verdoppelt haben. „Das liegt nicht primär daran, dass die Männer zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern, sondern ihr Verständnis von Work-Life-Balance ausleben“, sagt Gustav Lebhart. Der Leiter der Landesstatistik Wien hat letzte Woche einen Vortrag in Kitzbühel gehalten. Dort hatte die UniCredit Bank Austria Österreichs Immobilienbranche geladen. Lebhart hatte schwer verdaubare Kost mitgebracht.

Ein Heer an Teilzeitarbeitern verdient weniger, hat weniger Geld für Immobilien. Dazu kommt laut Lebhart, dass die Generation der Babyboomer in Pension auf ernsthafte Schwierigkeiten zusteuern könnte. „Das wird ein Desaster, weil viele sich dann die Mieten nicht mehr leisten werden können“, glaubt der Statistiker. Die Miet- und stärker noch die Kaufkosten für Wohnungen und Häuser sind in den letzten Jahren stark gestiegen. „Die hohen Wohnkosten sind für alle ein Problem, weil sie einen immer höheren Anteil des Einkommens ausmachen.“

Die Millenniums- und danach Geborenen hätten einen anderen Bezug zum Eigentum. „Die Jungen wollen sich nicht jahrzehntelang für ein Haus verschulden. Sie sind mobil und flexibel. Das müssten sie auch sein, um Jobs nachzureisen.“ Ihre Jobkarrieren seien nicht durchgängig. „Zwischendrin ist diese Generation auch arbeitslos.“ Also mehr Miet- als Eigentumswohnungen, die vermutlich nachgefragt werden.

Ein Problem anderer Qualität sieht Lebhart auf die Erbgeneration zukommen. „In manchen Gegenden wird es schwer werden, Häuser, die in die Jahre gekommen sind, gut oder überhaupt zu verkaufen.“

Noch ein Chart wird an die Wand projiziert. Die Österreichkarte färbt sich in den Ballungszentren rot ein, ganze Landstriche in der Steiermark, im Südburgenland oder in Kärnten, entlegene Teile Nieder- und Oberösterreichs sind blau markiert, sie werden schrumpfen. In Tirol wächst die Bevölkerung in Innsbruck bis 2030 um 21,5, Prozent, im Bezirk Kufstein um 14 Prozent, in Innsbruck-Land um zwölf Prozent. Osttirol wird um knapp fünf Prozent schrumpfen. Wenig Wachstum verzeichnet Kitzbühel mit 3,3 Prozent und Landeck mit 1,2 Prozent. Die Zahlen beziehen sich auf die Bezirke, Städte wachsen darin am meisten. „Die Entleerung am Land kommt schneller als erwartet“, sagt Lebhart.

Die Zuwächse können die Immobilienbranche nur bedingt zuversichtlich stimmen. Die Landflucht und die Konzentration in Ballungsräumen sei eines, aber zahlenmäßig mehr Zuwachs entstehe durch Migranten. Diese würden viel Hoffnung, aber kaum Kapital mitbringen.