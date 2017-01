Von Michael Mader

Kufstein – In der Festungsstadt entstehen immer mehr Shared-Space-Zonen, auch Begegnungszonen genannt. Dort sind nicht nur alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt, auch das Halten mit Fahrzeugen ist in diesen grundsätzlich erlaubt. So schön die Flächen auch sind, verleiten sie doch viele Autolenker, sie als Parkfläche zu missbrauchen.

Gemeinderat Richard Salzburger (ÖVP) reicht es jetzt: „Sind die Shared-Space-Plätze Gratisparkplätze? Diese Frage stellt sich täglich, insbesondere abends und an Wochenenden, wenn die um teures Geld gestalteten Plätze am Fischergries, Kinkstraße und in der Marktgasse regelmäßig zugeparkt werden.“ Er habe in den vergangenen Monaten nicht ein einziges Mal gesehen, dass auch nur einer der rechtswidrig abgestellten Pkw einen Strafzettel draufgehabt hätte.

„Nachdem sich die Stadt um ca. eine Mio. Euro im Jahr eine Stadtpolizei leistet, fragt man sich, wie das sein kann“, ärgert sich Salzburger. Sich über die Änderung der Kurzparkzonen Gedanken zu machen, sei schön und gut. Wenn die Autofahrer aber merken würden, dass man auf vielen Plätzen „gratis“ parken könne, würden entsprechende Neuerungen kaum Früchte tragen. „Ich erwarte mir daher, dass der Bürgermeister endlich seine Beamten auf die Straße schickt“, sagt Salzburger.

Bei Bürgermeister Martin Krumschnabel (Parteifreie) rennt er dabei offene Türen ein: „Dass hier viele Leute parken, haben wir auch gesehen. Auch uns gefallen diese Hotspots nicht.“ Gerade in der neu gestalteten Marktgasse würde noch ein Beschilderungssystem und Steine wie in den anderen Shared-Space-Zonen hinkommen. Autofahrer würden aber immer einen Weg finden, um zu parken.

Krumschnabel: „Gefühlsmäßig hätten auch wir gerne einen strengeren Vollzug, nachdem es ja auch in unmittelbarer Nähe einige Tiefgaragen gibt.“

Erst vergangene Woche sei bei einer Besprechung mit der Stadtpolizei vereinbart worden, dass sowohl die Polizisten als auch die Parkraumüberwacher ein verstärktes Auge auf die Begegnungszonen werfen werden, stellt Krumschnabel klar.