Imst - Eine Serie an Überfällen und Raubversuchen konnte die Tiroler Polizei aufklären: Drei junge Burschen – ein 17-jähriger Türke, ein 15-jähriger Russe und ein 17-jähriger Oberinntaler – sollen am Dienstag in Imst einen 16-Jährigen bedroht und ihm die Geldtasche geraubt haben. Am Tag darauf soll das Trio einem weiteren 16-Jährigen Bargeld abgeknöpft haben. Im Laufe der Ermittlungen wurden die Imster Beamten auf mehrere ähnliche Delikte aufmerksam.

Die Polizisten sahen sich daraufhin in der Wohnung eines 17-jährigen Türken um, der bereits mit einem Waffenverbot belegt war. Bei dem Jugendlichen wurden Schreckschusspatronen sichergestellt. Der 17-Jährige sowie ein 15-jähriger Russe wurden festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert. Der ebenfalls beteiligte Oberländer wird auf freiem Fuß angezeigt. Die Polizei bittet weitere Opfer oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer 059133/7100 zu melden. (TT.com)