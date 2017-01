Von Hubert Daum

Tarrenz – Schon in den frühen Morgenstunden blickten gestern die Tarrenzer Fasnachtler gen Himmel und konnten ihr Wetterglück kaum fassen. Zu gut haben sie die „Höchststrafe für eine Fasnacht“, nämlich Regen und Schneetreiben beim letztjährigen Schemenlaufen in Imst in Erinnerung. Doch nun war es amtlich: Die monatelangen Vorbereitungen haben sich bezahlt gemacht, die „Gwandle“ erstrahlen in der Sonne.

Und das taten sie gestern schon ab 10 Uhr. Der Aufzug, also der Zug aller Masken vom Gasthof Lamm zur Feuerwehrhalle, wird seit jeher von den Fotografen genützt, um unbedrängt ihre Motive einzufangen. Erstmals wird hier die Aufwändigkeit der Fasnacht sichtbar: Die „Aufzugswagele“ beispielsweise wurden nur dafür gefertigt, also für rund eine Stunde.

Dann die ersten Schellenklänge, alternierend mit dem Motorengeräusch der Wägen, die diesmal alle Erwartungen übertreffen. Ausdrücke wie pompös oder bombastisch sind von den staunenden Zuschauern, die schon am Vormittag zu Hunderten kamen, zu hören. Speziell beim Ritter- und Hexenwagen blieb die Kinnlade oft lange geöffnet. Ein sichtlich glücklicher Obmann Marcus Wörle: „Der Virus ist nie ausgestorben, obwohl wir fast 200 Jahre Pause machten.“

Mitten im Tross, der sich langsam in Richtung Feuerwehrhalle, dem Auszugsort beim Mittagsgeläut, bewegt, sind auch jene Figuren, die typisch für die Tarrenzer Fasnacht sind: die Geigenmaler, die ihren Ursprung in einem alten Brauch haben. War ein Pärchen verlobt und einer der beiden heiratete dann doch eine(n) andere(n), wurde dem „Stehengelassenen“ eine Geige gemalt.

Einzigartig ist auch die Ochsenmusik. Typisch für die Tarrenzer Fasnacht, in der es keine klassische Hauptfigur gibt, sind die „Originale“, die Larven von bekannten Dorfbewohnern tragen. Alle 400 Aktiven sind nun in der Feuerwehrhalle angekommen und fiebern den Schlägen der Mittagsglocke entgegen, Tausende Fasnachtsfans säumen mittlerweile die Straße. In der Halle sind die Protagonisten vor dem großen Auftritt angespannt: Sitzt das Schultertuch, der Kopfputz, der Schellergurt?

Endlich das Mittagsgeläut. Die Bühne gehört erst der Musikkapelle, dann den Sacknern als Ordnungsmasken, die als Erste aus der Feuerwehrhalle ausziehen und den Schellern und Rollern den ersten „Kroas“ (Kreis) vorbereiten.

Als dann alle 20 Scheller mit ihren rund 30 Kilogramm schweren Glocken denselben Rhythmus schellen, ist man schon mitten im Umzug. „Eine mystische Stimmung“, hört man aus dem Publikum, wenn die jugendlich anmaßenden, leicht tänzelnden Roller den Scheller „anpemseln“ und ihn zum „Gangle“, also dem Bewegen der Glocken auffordern.

Als sich der Zug in Richtung Dorfmitte bewegt, haben die Zuseher endlich die Möglichkeit, die Vielfältigkeit der Masken zu erleben: Die Laggepaarle, die wie in Imst die „richtigen Scheller“ aufs Korn nehmen. Die Bären, die den Frühling symbolisieren und im ewigen Kampf gegen den Winter siegen. Die Hexen, die im „Hexendorf“ Tarrenz große Tradition haben, oder die Waldmandle, die in Telfs „die Wilden“ heißen.

Die Fasnachtsfans waren jedenfalls begeistert und teilweise überrascht ob der Vielfältigkeit der Tarrenzer Fasnacht, die eigentlich zu den „kleinen“ zählt. Nach fünf Stunden, beim „Schlusskroas“, war die Mystik der Tarrenzer Fasnacht dann zu Ende. Müde aber glücklich nahmen die Aktiven die Larven ab und es war ihnen klar: Es dauert wieder vier lange Jahre bis zum nächsten „großen Tag“.