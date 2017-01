Innsbruck – Der Bilderbuch-Winter verabschiedet sich am Montag aus Tirol. Im Laufe des Nachmittags ziehen mehr und mehr Wolken auf. Zum Abend hin kann es dann verbreitet gefährlich glatt werden: Vom Oberland und dem Außerfern her beginnt es zu regnen. Auf den durchgefrorenen Böden kann es so verbreitet zu Glatteis kommen. Oberhalb von 1400 Metern schneit es.

„Da sich mit dem Tief vor allem in Lagen zwischen 700 und 1600 Metern vorübergehend vergleichsweise milde Luft durchsetzt, geht der Schnee in dieser Schicht in Regen über“, sagt UBIMET-Chef-Meteorologe Manfred Spatzierer. „In den immer noch vielerorts frostigen Niederungen friert dieser beim Aufkommen sofort und verwandelt Gehwege und Straßen in regelrechte Eisbahnen“, erklärt der Experte in einer Aussendung.

Warnung vor Stromausfällen

Auch am Dienstag ist die Glatteisgefahr noch hoch – besonders im Norden und Nordosten Österreichs. „Dann breitet sich der Regen auch Richtung Alpenhauptkamm und auf das östliche Flachland aus, wo die Temperatur in tiefen Lagen seit Tagen unter dem Gefrierpunkt weilt.“ Durch den Eisregen verwandeln sich viele Straßen in Rutschbahnen, sodass am Dienstag im Frühverkehr besondere Vorsicht und längere Fahrzeiten einzuplanen sind.

Aber auch im Bahnverkehr kann es zu Problemen kommen, denn durch die Eislast besteht die Gefahr, dass Oberleitungen reißen oder umstürzende Bäume diese beschädigen. Gleiches könnte mancherorts auch zu Stromausfällen führen. Das größte Gefahrenpotential besteht jedenfalls vom Pinzgau über das Ausseerland bis ins Ennstal sowie in Oberösterreich, Niederösterreich und Wien. Im Süden und Südosten ist hingegen erst ab dem späten Dienstagvormittag mit Niederschlag zu rechnen. Da die Mengen hier geringer ausfallen, ist von Osttirol bis zum Südburgenland aber auch das Gefahrenpotential nicht so hoch.

Milde Temperaturen ab Wochenmitte

In Nordtirol zeichnen sich am Dienstagvormittag bereits erste Niederschlagspausen ab. Zum Nachmittag hin beginnt es von Nordwesten her wieder zu regnen. Laut ZAMG liegt die Schneefallgrenze im Inntal zwischen 1100 und 1400 Metern, am Alpennordrand und im Unterland etwas höher.

Für Mittwoch sehen die Meteorologen eine Wetterberuhigung voraus. Im Laufe des Tages lassen Regen und Schnee nach. Nur im Unterland werden sich die Wolken – inklusive diverser Schauer – voraussichtlich bis zum Abend hin halten. Die Temperaturen steigen bis auf 7 Grad. Am Donnerstag bläst ein kräftiger Südföhn. Dafür wird es aber mit bis zu zwölf Grad ausgesprochen mild.

Ungewöhnlich kalter Jänner

Klirrend kalte Nächte und eine ganze Reihe von Eistagen – Tage, an denen die Temperaturen den ganzen Tag unter der Null-Grad-Grenze liegen – machen den Jänner 2017 zu einem der beiden kältesten der vergangenen 30 Jahre. Zwei Tage vor dem Monatsende liegt er drei Grad unter dem vieljährigen Durchschnitt. „Der Jänner 1987 war noch etwas kälter und lag 4,1 Grad Celsius unter dem vieljährigen Mittel“, sagt ZAMG-Wetterexperte Alexander Orlik. Erst die beiden letzten Tage des Monats entscheiden die endgültige Reihung.

Der Jänner 2017 brachte eine Reihe extrem kalter Nächte. Die tiefste Temperatur wurde mit minus 29,7 Grad am 6. Jänner am Hinteren Brunnenkogel am Pitztaler Gletscher in 3.437 Meter Seehöhe gemessen. In Tannheim wurden in der Nacht auf 7. Jänner minus 26,1 Grad gemessen, in Ehrwald minus 25,9 Grad und in Schmirn minus 25,3 Grad. Nur in Radstadt war es mit minus 26,3 Grad österreichweit noch etwas kälter.

Am 19. Jänner war es dann noch einmal klirrend kalt: In Tannheim wurde mit minus 21 Grad die niedrigste Temperatur in ganz Österreich gemessen. Verantwortlich für das Dauerfrieren waren arktische Luftmassen und ein beständiges Kältehoch über Zentraleuropa.

Viel Sonne, verbreitet wenig Niederschlag

Ähnlich wie im Jänner 2006 war die Luft sehr trocken. „Es zeichnet sich einer der fünf sonnigsten Jänner-Monate der Messgeschichte ab,“ berichtete Orlik, „in der vorläufigen Monatsbilanz liegt die Zahl der Sonnenstunden um 35 Prozent über dem vieljährigen Mittel.“ Der sonnigste Ort war die Villacher Alpe in Kärnten mit rund 200 Sonnenstunden.

Während in Nordtirol mit 25 bis 50 Prozent mehr Schnee als im Mittel fiel, lag über der Niederschlag für ganz Österreich gemittelt um 36 Prozent unter dem vieljährigen Durchschnitt. Das bedeutet den trockensten Jänner seit 2002. Extrem trocken war es im Süden sowie im Flachland Ost- und Nordösterreichs. In Dellach im Drautal (Kärnten) fielen im gesamten Monat nur vier Millimeter Niederschlag. An der Wetterstation Leiser Berge (Niederösterreich) waren es sechs Millimeter. (TT.com, APA)