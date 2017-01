Von Wolfgang Otter

Kufstein – Die Auseinandersetzung um die Informations­politik, nachdem am Bundesrealgymnasium Kufstein ein Fall von offener Tuberkulose bekannt wurde, geht weite­r. Nach FPÖ-Landeschef Marku­s Abwerzger, der im Landtag eine Anfrage tätigen will, da er glaubt, dass zu spät reagiert wurde, kündigt FPÖ-NR Carmen Schimanek jetzt sogar an, die Sache in das Parlament zu bringen. Sie ortet sogar einen „handfesten Skandal“, da der Schüler seine Schule seit Mitte Dezember nicht mehr besucht habe, so Schimanek laut einer Presseaussendung. Sie glaubt sogar, das BM Martin Krumschnabel vom Fall gewusst habe. „Ich habe es erst nach den Eltern erfahren“, stellt dieser jedoch klar.

Laut Landespressedienst sei der erste bekannte Verdacht erst am 10. Jänner bei einer Untersuchung des Hausarztes aufgetreten, eine Diagnose lag dann am 19. bzw. 20. Jänner vor. Die Fehlzeiten des Schülers zuvor (ab 23. Dezember) seien auf einen Knochenbruch und weitere Arzttermine zurückzuführen, „die mit der jetzigen Erkrankung nicht im Zusammenhang stehen“, weist der Landes­pressedienst jeden Vorwurf der Vertuschung zurück. Irritationen habe es gegeben, da in einem Schreiben der Schule zu lesen gewesen sei, dass die Krankheit am 10. Jänner diagnostiziert worden sei, aber laut Pressedienst hab­e es da nur den Verdacht gegeben.

Nicht nur in Kufstein fühlen sich Eltern nicht ausreichend oder zu spät informiert. Auch in Kirchbichl wird Kritik laut. Der Jugendliche ist mit seiner Familie im dortigen Flüchtlingsheim untergebracht. Seine Geschwister bzw. andere Kinder aus dem Heim besuchen die Pflichtschulen. Die Verantwortlichen, auch die Politiker, mussten in der TT über den Fall lesen und seien von offizieller Seite nicht informiert worden, ist zu hören. „Das nahe Umfeld des betroffenen Schülers, also auch die Geschwister, wurden umgehend nach der erfolgten Diagnose des Krankheitsbildes umfassend untersucht. Sofern sich daraus eine akute Notwendigkeit der Informationsweitergabe ergeben hätte, wäre dies selbstverständlich erfolgt“, heißt es seitens des Landes. Es liegen bisher 62 ausgewertete Untersuchungen von Personen vor. „Alle Ergebnisse sind ohne Hinweis auf latente TBC-Infektion.“ Auch von den im Heim untersuchten Personen, darunter die Familie des Schülers, gehe „zurzeit kein Gesundheits­risiko aus“, erklärt der Landespressedienst.