Innsbruck – Kein technischer Defekt, kein Fremdverschulden: So lauten die vorläufigen Ergebnisse der Brandermittler nach dem tragischen Unglück im Innsbrucker Stadtteil Pradl. Dort war am späten Samstagvormittag in einem Mehrparteienhaus ein Feuer ausgebrochen, eine 84-jährige Frau kam dabei in den Flammen um, eine 19-jährige Frau stürzte vermutlich bei der Flucht im Stiegenhaus und erlitt schwere Verletzungen.

Die Studentin dürfte versucht haben, vom oberen Stock über das Stiegenhaus zu flüchten, kam dabei jedoch zu Sturz und erlitt schwerste Verbrennungen. Die Deutsche konnte erst im Zuge des Feuerwehreinsatzes bewusstlos geborgen werden und wurde dann in eine Spezialklinik nach München gebracht. Ihr Zustand gilt als kritisch, teilte die Polizei am Montag mit. Vier weitere Personen im Alter zwischen 22 und 28 Jahren konnten mit leichten Verletzungen gerettet werden.

Feuer brach in der Küche aus

Laut den Brandermittlern ist das Feuer im Bereich des Esstisches bzw. der Eckbank in der Wohnung der 84-Jährigen ausgebrochen. Eine technische Ursache könne daher ausgeschlossen werden. Ob unsachgemäßes Hantieren mit einem offenen Feuer – etwa einer Kerze oder einer Zigarette – als unmittelbare Ursache in Frage kommt, war aufgrund der Zerstörungen nicht mehr auszumachen. Fest steht jedenfalls, dass die Wohnungstüre versperrt war und dass es aufgrund des Spurenbildes keinerlei Hinweise auf einen äußeren Einfluss gibt. Fremdverschulden schließt die Polizei daher nach aktuellem Ermittlungsstand aus und nimmt an, dass die Bewohnerin das Feuer selbst verursacht hat. Die Obduktion ergab, dass die 84-Jährige infolge einer Rauchgasvergiftung und den schweren Verbrennungen verstorben ist, teilte die Polizei mit.

Das Feuer breitete sich infolge sehr intensiv über die ganze Wohnung bis in das Stiegenhaus aus. Über eine Holzveranda gelangten die Flammen auch auf der Außenseite in höher liegende Etagen. Der Brand wurde zunächst von benachbarten Bewohnern bemerkt, wobei es jedoch aufgrund der Rauch- und Hitzeentwicklung nicht mehr gelang, die noch lebend angetroffene Frau aus ihrer Wohnung zu bergen. Die Pensionistin verstarb dort im Vorraum noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte.

Das schwer beschädigte Gebäude bleibt bis auf weiteres baupolizeilich gesperrt. (TT.com)