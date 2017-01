Kamensk-Schachtinski - Ein seltener Liger - eine Mischung aus Tiger und Löwe - ist in einem russischen Wanderzirkus auf die Welt gekommen. Die Mutter ist ein Tigerweibchen und der Vater ein Löwe. Eine Kreuzung beider Tierarten ist extrem selten.

«Sie war sehr einsam. Deshalb haben wir entschieden, sie mit dem Löwen zusammenzubringen», sagte Zoodirektor Erik Airapetjan russischen Medien (Bericht im YouTube-Video oben). Der Liger sei bereits vor zwei Monaten in der Nähe der südrussischen Stadt Kamensk-Schachtinski geboren worden und werde derzeit mit Ziegenmilch gefüttert. Der kleine Liger werde von den Zoomitarbeitern «Zar» genannt, sagte der Direktor.

Ein ausgewachsener Liger kann bis zu 400 Kilogramm wiegen und etwa dreieinhalb Meter groß werden. In der freien Natur kommt ein Liger nicht vor, Kreuzungen sind umstritten. In Russland wurde erstmals 2004 in Nowosibirsk ein Liger geboren. (dpa)