Lübeck – Eine 82-jährige Autofahrerin hat für eine Unfallserie in einem Wohngebiet der norddeutschen Stadt Lübeck gesorgt. Die Fahrerin eines Fiat Bravo verursachte an insgesamt vier Unfallorten einen Sachschaden von über 17000 Euro.

Die Seniorin hat sich nach Angaben der Polizei vom Montag mit ihrem unbeleuchteten Kleinwagen zunächst über einen Gehsteig zwischen geparkten Autos und eine Mauer hindurchzwängen wollen und dabei unter anderem drei Fahrzeuge beschädigt.

Anschließend kollidierte die Seniorin auf der Fahrbahn mit einem entgegenkommenden Auto, fuhr ohne anzuhalten weiter und geriet nach kurzer Zeit auf einen Grünstreifen neben der Straße. Dort rammte sie erst einen Feldstein und überfuhr dann ein Verkehrsschild, das sie samt Mast und Betonfundament herausriss und mit ihrem Fahrzeug mitschleifte.

Trotz der unter ihrem Auto klemmenden Trümmer setzte sie ihre Irrfahrt am Freitagabend allerdings noch ein Stück fort. Erst der Zusammenstoß mit einem größeren Blumenkübel am Straßenrand beendete diese.

Herbeigeeilte Beamten seien auf eine „unverletzte, aber sichtlich geschockte“ Frau gestoßen, berichtete die Polizei. „Ihren Führerschein händigte die Seniorin den Polizisten noch an Ort und Stelle aus.“ Der Wagen der Rentnerin musste abgeschleppt werden.

Eine weitere „kuriose“ Autofahrt lieferte eine ebenfalls 82-Jährige in Pforzheim. Sie setzte nach dem Verlust eines Reifens bei einem Unfall in Baden-Württemberg ihre Fahrt unbeeindruckt fort. Die Seniorin war am Sonntag auf nahe Pforzheim von einer Bundesstraße abgekommen und auf eine Böschung gefahren, wie die Polizei am Montag in Karlsruhe mitteilte. Der beschädigte Reifen löste sich von der Felge und prallte gegen ein Auto.

Die 82-Jährige setzte ihre Fahrt auf drei Reifen fort und geriet immer wieder auf die Gegenfahrbahn. Schließlich konnten andere Verkehrsteilnehmer die Frau stoppen, indem sie vor ihr bremsten. (APA, AFP)