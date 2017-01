Der TBC-Fall am Bundesrealgymnasium Kufstein scheint ein Einzelfall zu bleiben. Nach den angelaufenen umfassenden Untersuchungen liegen bisher 62 ausgewertete Ergebnisse vor. „All diese Ergebnisse von den Schülern der Klasse 5D, den untersuchten Lehrern und Teilnehmern der Deutschgruppe sind ohne Hinweis auf eine latente TBC-Infektion. Es besteht also kein Hinweis, dass sich das Immunsystem mit aufgenommenen TBC-Bakterien auseinandersetzen musste“, teilte das Land Tirol am Montag in einer Aussendung mit.

Auch jene sieben Personen, die besonders nahen Kontakt zum erkrankten Schüler hatten – nämlich die zwei Geschwister, zwei junge Heimbewohner, zwei freiwillige Heimhelfer und ein Krankenhausmitpatient, der drei Tage mit dem betroffenen Schüler im selben Zimmer verbracht hatte – weisen ein absolut unauffälliges Lungenröntgen auf. Von keiner dieser Personen geht zur Zeit ein Gesundheitsrisiko aus, hieß es. Wie berichtet, war bei einem 17-jährigen Asylwerber aus Afghanistan offene TBC festgestellt worden. (TT.com)