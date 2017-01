München - Eine 25 Jahre alte Studentin ist am Freitag auf einer Toilette der Münchner Uni vergewaltigt und erheblich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, öffnete ein unbekannter Mann mit Gewalt die Kabinentür und forderte die Frau auf, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen. Die Studentin war wegen eines noch nicht verheilten Armbruchs zu schwach, um sich erfolgreich zu wehren.

Um weitere Verletzungen zu vermeiden, ließ sie die sexuellen Handlungen über sich ergehen. Sie verletzte den Täter allerdings durch einen Biss in die Hand. Sie selbst erlitt Prellungen und Kratzwunden und zog sich erneut einen Armbruch zu. Der Täter flüchtete unerkannt, eine Fahndung verlief ergebnislos. Dem Opfer sagte er zuvor, er sei „Max, 20 Jahre, Student der Mathematik, zweites Semester". (APA, dpa)