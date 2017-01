Innsbruck – Eine Schülerin des Oberstufenrealgymnasiums Kettenbrücke in Innsbruck ist am 23. Jänner an den hochansteckenden Masern erkrankt. Die Jugendliche war zuvor in der ansteckungsfähigen Zeit von 19. bis 23. Jänner mehrmals täglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zwischen Sistrans und Innsbruck/Kettenbrücke unterwegs. Deshalb schließt die Landessanitätsdirektion für Tirol weitere Krankheitsfälle nicht aus. „Andere Passagiere könnten sich bei der Schülerin durch beim Sprechen, Husten oder Niesen ausgestoßene Tröpfchen, über die Luft oder über kontaminierte Haltegriffe in den öffentlichen Verkehrsmitteln angesteckt haben“, teilte das Land Tirol am Dienstag in einer Aussendung mit.

Erste Impfungen in der Schule

Personen, die in diesem Zeitraum über keinen ausreichenden Impfschutz mit zwei Masern-Mumps-Röteln-Impfungen verfügten, haben daher eine hohe Wahrscheinlichkeit an Masern zu erkranken. „Im Vorstadium treten Fieber, Schnupfen, trockener Husten und Bindehautentzündung auf. Danach erfasst ein großfleckiger Hautausschlag mit neuerlichem hohem Fieber den gesamten Körper“, heißt es. Mögliche Masern-Kontaktpersonen sollten ihren Gesundheitszustand auf das Auftreten dieser Symptome für 18 Tage überwachen. Die durchschnittliche Dauer der Inkubationszeit beträgt 14 Tage.

Am Oberstufenrealgymnasium Kettenbrücke hat das Stadtmagistrat Innsbruck bereits Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet. Die Impfpässe von Schülern und Lehrern wurden auf den Schutz vor der hochansteckenden Infektionskrankheit kontrolliert. Erste Impfungen wurden in der Schule bereits durchgeführt, weitere folgen in Kürze. Die höchste Wahrscheinlichkeit zur Verhinderung der Masernerkrankung durch Impfung besteht innerhalb von 72 Stunden nach Kontakt mit dem ansteckenden Masern-Erkrankten, heißt es in der Aussendung. Erfolgt die Impfung später kann der Krankheitsverlauf günstig beeinflusst werden bzw. werden weitere Ansteckungen verhindert.

Bei Masern zu Hause bleiben

Sobald sich erste Krankheitszeichen entwickeln sollten diese Personen zu Hause bleiben und Kontakte mit anderen Menschen, insbesondere mit Schwangeren, Säuglingen und Kindern meiden, appelliert das Gesundheitsamt. Außerdem sollte ein Arzt über die Sachlage informiert und über einen Hausbesuch oder eine Terminvereinbarung in der Praxis nach der Ordinationszeit konsultiert werden. Auch der zuständige Amtsarzt ist zu verständigen. Masern sind eine meldepflichtige Krankheit.

Für Anfragen von Masern-Kontaktpersonen steht das Gesundheitsamt der Stadt Innsbruck unter der Telefonnummer 0512/5360-1126 zur Verfügung. (TT.com)