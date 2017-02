Von Michael Mader

Kufstein – Verzweiflung machte sich vor Kurzem bei einer Kufsteinerin breit: Ihr querschnittgelähmter Mann lag am Abend plötzlich mit Fieber im Bett, die Frau wusste sich keinen Rat mehr und versuchte, einen Arzt zu erreichen.

Die Praxen hatten schon lange geschlossen, also fing sie an, im Internet nach einem Arzt zu suchen, der am Abend noch Dienst versieht – vergeblich. Schließlich stieß sie auf die Telefonnummer 141 für den allgemein­medizinischen Nachtbereitschaftsdienst.

Dort wird man aufgefordert, die Postleitzahl seines Ortes einzugeben und wird anschließend mit einem Arzt verbunden. Allerdings nicht in der zweitgrößten Stadt Tirols. Die sinngemäße Mitteilung lautete nur, dass es für diesen Ort keinen Arzt gebe. Entmutigt gab die Frau auf und hoffte, dass über Nacht keine Verschlechterung eintreten werde.

Der allgemeinmedizinischer Nachtbereitschaftsdienst ist 2011 als Pilotprojekt gestartet worden, der von Montag bis Freitag von 19 bis 7 Uhr zur Verfügung steht – im Bezirk Kufstein aber weder für Kufstein noch für Wörgl oder die Orte der Unteren Schranne. Laut der Liste auf der Homepage der Ärztekammer gibt es den Dienst u. a. auch nicht in Innsbruck, Imst, Landeck oder Kitzbühel.

„Das ist ein bisschen eingeschlafen“, gibt Günter Atzl, Direktor der Tiroler Ärztekammer zu. Besonders im städtischen Bereich sei es sehr schwer, Ärzte für diesen Bereitschaftsdienst zu finden. An den Wochenenden ist dies übrigens anders, da sind die Ärzte verpflichtet, Bereitschaften zu übernehmen – unter der Woche ist das freiwillig.

Atzl meint, dass ein Grund die Finanzierung des Bereitschaftsdienstes durch die Sozialversicherung, das Land und den Tiroler Gesundheitfonds sein könnte: „Der Vertrag wird immer nur für ein Jahr abgeschlossen. Das schreckt ab. Für das Jahr 2017 wurde das erst am 19. Dezember 2016 beschlossen.“ Die Kosten für Tirol liegen laut Atzl derzeit bei 800.000 Euro, jeder Arzt bekommt 160 Euro pro Nacht und auch der „Einsatz“ wird abgegolten.

Kufsteins Bürgermeister Martin Krumschnabel findet es traurig und bedenklich, dass am Abend kein Arzt zur Verfügung steht: „In einem Land wie Österreich mit hohen Sozialversicherungsabgaben müsste sieben Tage rund um die Uhr ein Arzt zur Verfügung stehen.“

Erst unlängst hätte er ein Gespräch mit dem ärztlichen Direktor des Krankenhauses geführt, bei dem dieser meinte, dass das Krankenhaus früher oder später so eine Leistung anbieten wird müssen.

Der Obmann der Tiroler Gebietskrankenkasse, Werner Salzburger, teilt mit, dass derzeit in 38 der 55 Bereitschaftsdienst-Sprengel in Tirol ein Nachtbereitschaftsdienst eingerichtet ist: „Das entspricht einem Ausbaugrad von 65 Prozent. Das Angebot in der Nacht wird jedoch sehr wenig in Anspruch genommen.“

Eine eigens eingerichtete Arbeitsgruppe der Landesgesundheitsplattform hat nun den Auftrag erhalten, bis 30. Juni ein Konzept zur Stärkung dieses Angebotes hinsichtlich seiner Effizienz vorzulegen.

Laut Salzburger geht es dabei unter anderem um Faktoren wie Anzahl und Größe der Sprengel, Übergabemöglichkeit von Notrufen an die Nachtbereitschaft oder Verschränkung mit Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes wie Sprengelarztaufgaben.

Aus dem Büro von Landesrat Bernhard Tilg heißt es, dass nach dieser Evaluierung die Wirksamkeit des Bereitschaftsdienstes erhöht und bestehende Lücken geschlossen werden sollen.