Uwe Steger, Pressesprecher der Universität Innsbruck: „Dass wir als Universität nicht nur für Lernplätze grundsätzlich mehr Platz brauchen, darauf weisen wir und die anderen österreichischen Unis seit Jahren regelmäßig hin. Im konkreten Video wirkt das aber schon etwas sehr dramatisch, letztlich ist das aber eine Szene, die so oder so ähnlich an sehr vielen Uni-Standorten während der Prüfungszeiten zu beobachten sein wird. Universitäten können unmöglich allen Studierenden einen Lern- und Arbeitsplatz garantieren und daher wird es in Stoßzeiten manchmal etwas enger, wobei unsere Bibliothek-Standorte ja auch nicht der einzige Ort sind, an dem man lernen kann – an der Universität Innsbruck können unter anderem auch die Mensen außerhalb der Servicezeiten genutzt werden, zusätzlich gibt es auch an den diversen Instituten und Fakultäten Lernplätze. Betrachtet man die die Zahl der Läufer und jene der verfügbaren Plätze, dann zeigt sich schon, dass für diese Gruppe genug Plätze vorhanden sind. Der Run geht offensichtlich darum, einen Platz möglichst nahe an der großen Fensterfront zu ergattern.“