Von Walter Zwicknagl

Jenbach – Ein Dokumentationszentrum, das sich mit der Umsiedlung vieler Südtiroler ab dem Jahre 1939 befasst, soll im Jenbacher Museum entstehen. „Schon jetzt haben wir dieser geschichtlichen Tatsache in einem eigenen Raum Rechnung getragen. Denn 376 Familien haben in Jenbach eine zweite Heimat gefunden“, stellt Museumsobmann Walter Felkel fest. Viele Gegenstände, die heute im Museum sind, hatte der engagierte Südtiroler Sebastian Leitner, der 2008 verstarb, der Gemeinde vermacht. „Nachdem der Vertrag aber nicht mehr auffindbar war, musste ein neuer erstellt werden. Das ist auch die Voraussetzung für den österreichischen Südtiroler-Verband, in Jenbach dieses Zentrum einzurichten“, berichtete der Obmann bei der Jahreshauptversammlung des Museumsvereins.

Schon seit längerer Zeit gibt es einen engen Kontakt mit den Obleuten der Südtiroler-Verbände, darunter Präsident Helmuth Angermann, Obmann Gerhard Thomann vom Landesverband und Gerhard Leitinger vom Bezirksverband. „Und gerade Südtiroler-Verbände haben in den vergangenen Jahren wegen der bisherigen Dokumentation der Option unser Museum besucht“, verrät Erika Felkel. Dass dort jetzt ein Archiv und Forschungszentrum eingerichtet werden soll, sei ein großes Plus. Bei der Umgestaltung des Südtiroler-Raumes werde die Zeithistorikerin Eva Pfanzelter die wissenschaftliche Beraterin sein.

Ein eigener Archivraum für die schon vorhandene Südtirol-Bibliothek wurde bereits eingerichtet. „Dokumente, Fotos und Urkunden und Biografien sollen dort deponiert werden. Da sind wir aber auf die Mithilfe der Nachkommen der Südtiroler Auswanderer angewiesen“, betonen die Museumsleute, die sich damit einige Arbeit aufbürden. „Fachleute attestieren uns, dass wir österreichweit das einzige Museum sind, das die Geschichte der Option in allen Stationen zeigt und aufgearbeitet hat“, freuen sich Walter und Erika Felkel.