Angerberg – Das Elek­tro-Dorftaxi in Angerberg und Mariastein ist eine Erfolgsgeschichte: Nicht nur dass im Dezember 2016 der Euregio-Umweltpreis Tirol-Südtirol-Trentino gewonnen werden konnte, das Fahrzeug kann nach vier Jahren ununterbrochenem Fahrbetrieb auch eine stolze Bilanz vorweisen. „Seit Anfang September 2012 sind wir mit dem Auto 98.000 Kilometer an exakt 1111 Einsatztagen gefahren und haben 16.770 Personen befördert“, freut sich Angerbergs Bürgermeister Walter Osl. Der Einsatzbereich in den Gemeinden Angerberg und Mariastein ist vielfältig und reicht von Fahrten zum Arzt über den Friseur bis hin zu Wirtshäusern. Am „stärksten“ Tag gab es 32 Beförderungen. Möglich machen dies allerdings die 25 ehrenamtlichen Fahrer, davon vier Frauen. Dieser Umstand mit den ehrenamtlichen Fahrern hat für die Jury auch den Ausschlag für die Zuerkennung des Euregio-Umweltpreises gegeben.

Um den steigenden Bedarf am Dorftaxi weiterhin abdecken zu können, wurde mithilfe von Sponsoren nun ein zweites Elektrofahrzeug angekauft, das am Freitag offiziell übergeben worden ist. (mm)