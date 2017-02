Von Simone Tschol

Ehrwald – Dass sich die Suche nach Arbeitskräften oftmals ganz schön schwierig gestaltet, beweist nicht nur der Facharbeitermangel in der Gastronomie. Auch die Gemeinde Ehrwald muss sich auf der Suche nach einem Mitarbeiter seit Monaten in Geduld üben. Gesucht wird eine Person, die die Kurzparkzone im Zentrum überwacht – wie es in der Ausschreibung heißt: eine geringfügige Beschäftigung im Ausmaß von 30 Stunden pro Monat. Voraussetzung, so das Anforderungsprofil, ist ein Führerschein der Klasse B.

Gesucht wird seit September des Vorjahres, gefunden wurde bislang niemand. „Es hat zwar einzelne Gespräche gegeben, die Sache verlief jedoch im Sand“, erklärt Bürgermeister Martin Hohenegg, der die Stelle schnellstmöglich nachbesetzen möchte.

Die Zugspitzgemeinde hat im Ortszentrum eine Kurzparkzonenverordnung erlassen. Hohenegg: „Hier geht es nicht um Bereicherung. Die Parkplätze sind allesamt gebührenfrei. Jedoch gilt in der besagten Kurzparkzone im Zentrum eine Maximalparkdauer von zwei Stunden.“

Zu Problemen komme es vorwiegend im Winter. Hohenegg: „Vor allem bei der Schneeräumung gibt es immer wieder Schwierigkeiten, wenn Fahrzeuge von Urlaubern oder Einheimischen tagelang stehen bleiben und die Plätze nicht geräumt werden können.“

Dass anstelle des „Parksheriffs“ die Polizei die Parksünder abstraft, fällt nicht in deren Tätigkeitsfeld. Dennoch werfen sie schon mal das ein oder andere Auge auf die Parkscheiben. Josef Schennach von der Polizeiinspektion Lermoos bestätigt auf Anfrage der TT: „Wir überwachen das sporadisch, zum Beispiel die Parkplätze vor der Gemeinde, wenn wir gerade dort sind. Aber wir haben ganz andere Dinge zu erledigen.“ In der Sache tätig werde die Polizei jedoch dann, wenn Beschwerden über Dauerparker eingehen.

Bürgermeister Martin Hohenegg hofft, bald wieder jemanden zu finden, der die Parkflächen überwacht: „Aus Ehrwald oder sonst wo, das ist mir egal.“