Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Wie kommt Kokain in den Körper eines knapp einjährigen Buben? Diese Frage beschäftigt derzeit die Innsbrucker Behörden. Das Kleinkind musste in der Klinik behandelt werden, ist aber bereits wieder wohlauf. Bei seiner Mutter lebt der Einjährige vorerst nicht mehr – der Bub wurde in einer „Bereitschaftsfamilie“ untergebracht. Bei einer Familie also, die Kinder in Notsituationen aufnimmt.

Es war am Dienstagabend gegen etwa 20 Uhr, als bei der Leitstelle ein Notruf einging. Am anderen Ende der Leitung eine Innsbrucker Mutter: Ihr Kind habe schwere Krämpfe, erfuhr der Mitarbeiter der Leitstelle. Minuten später trafen Sanitäter des Roten Kreuzes und auch ein Notarzt in der Wohnung der jungen Familie im Osten von Innsbruck ein. Der Zustand des Buben war so ernst, dass die Einsatzkräfte das Kind in die Innsbrucker Klinik brachten. Dort konnten die Ärzte bald feststellen, was die Krämpfe auslöste. Das Ergebnis der Untersuchung war allerdings eine böse Überraschung. Wie ein Test ergab, hatte der Einjährige Kokain im Körper. Der Bub wurde in der Kinderklinik stationär aufgenommen. „Das Kind konnte aber bereits wieder entlassen werden und hat sich gut erholt“, sagt tirol-kliniken-Sprecher Johannes Schwamberger. Folgeschäden dürften eher nicht zu erwarten sein.

Folgen hat der Kokain-Zwischenfall aber sehr wohl. Und zwar vorerst für die Mutter und ihren Sohn. Denn mittlerweile ist auch das Innsbrucker Jugendamt mit dem Fall befasst. Und das führte bereits zu Konsequenzen. „Das Kind ist jetzt vorerst bei einer Bereitschaftsfamilie untergebracht“, bestätigt Gabriele Herlitschka, Leiter des Jugendamtes: „Und zwar auf freiwilliger Basis, also mit dem Einverständnis der Mutter. Sie hat bis zur Klärung der Sache der Unterbringung zugestimmt.“

Mit „Sache“ meint die Jugendamtschefin die derzeit noch offene Frage, wie der Bub zum Kokain kam: „Die Mama hat dafür keine Erklärung“, weiß Herlitschka, die der Frau ein durchaus positives Zeugnis ausstellt: „Sie hat gut reagiert und sofort den Notarzt gerufen. Jetzt müssen wir abwarten, was die Ermittlungen der Polizei ergeben.“ Herlitschka betont, dass das Wohl der Kinder für das Jugendamt immer im Vordergrund stehe.

Der Bub hat das Suchtgift mit großer Wahrscheinlichkeit oral eingenommen. Das bestätigte bereits am Dienstagabend zumindest indirekt auch eine Zeugin gegenüber den Einsatzkräften. Die Frau soll angegeben haben, der Einjährige habe ein „weißes Pulver“ gefunden und geschluckt. Glück für das Kind: Die Menge dürfte eher gering gewesen sein. Eine Überdosis kann auch für Erwachsene tödlich enden. Es kommt selten, aber doch immer wieder vor, dass das Herz nach übermäßigem Kokainkonsum versagt. Wie sich das Suchtgift im Detail auf die Gesundheit eines Kleinkindes auswirkt, können selbst Experten nicht umfassend beantworten. „Klarerweise gibt es zu diesem Thema keine Studien“, sagt Schwamberger.

In Tirol gab es schon einmal einen ähnlichen Vorfall: Und zwar in Telfs – dort fand ein Kleinkind vor einigen Jahren in einer Wohnung eine Pille am Boden. Eine Ecstasy-Tablette, die das Kind prompt schluckte. Der Vorfall ging ebenfalls vergleichsweise gut aus – das Kind überlebte damals die Suchtmittel-Vergiftung.