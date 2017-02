Fiecht – Einbrecher hatten es in der Nacht auf Freitag auf Firmen in Fiecht abgesehen. Laut Polizei stiegen die Unbekannten in drei Gebäude ein. Bei einem vierten Betrieb blieb es bei einem Versuch. Die Täter brachen entweder Fenster oder Türen auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten die Büros, brachen Schubladen auf.

Die Einbrecher erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Höhe, beschädigten Bewegungsmelder und bauten zudem Teile der Überwachungsanlage aus. Die Polizei Schwaz bittet Zeugen, sich unter Tel. 059133/7250 zu melden. (TT.com)