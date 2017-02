Kirchbichl – Am Freitag wurde eine Firma in Kirchbichl Opfer von Cyberkriminellen. Unbekannte legten das ganze Computersystem lahm. Sie hatten der Firma eine E-Mail geschickt, an der eine ZIP-Datei angehängt war. Diese enthielt komprimierte Viren.

Anfangs verlangsamte sich das System nur. Schließlich öffnete sich eine Datei am Bildschirm. Darin hieß es, das System bliebe so lange gesperrt, bis Geld bezahlt werde. Eine genaue Summe nannten die Unbekannten laut Aussendung der Polizei nicht. Nun werde an der Behebung des Schadens gearbeitet. (TT.com)