Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – 30er-Zonen gibt es in Innsbruck viele. Manche sagen sogar: wie Sand am Meer. Autofahrer, die gerne auch innerstädtisch aufs Gas drücken, brauchen bis dato auf dem niederrangigen Straßennetz in der Landeshauptstadt aber nicht viel zu fürchten. Tempokontrollen sind hier äußerst selten. Mehr als ein „böses Smiley“ auf einem der ab und zu aufgestellten digitalen Tempoanzeiger ist ihnen nicht gewiss. Weil die Polizei genug Arbeit damit hat, die Hauptdurchzugsrouten raserfrei zu halten. Die stadteigene Mobile Überwachungsgruppe (MÜG) darf das nicht, die Stadt selbst kann sich als Statutarstadt ebenso keine eigene Polizei halten. Was also tun? Landespolizeidirektor Helmut Tomac und Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (FI) scheinen nun eine Lösung gefunden zu haben: Leiharbeiter.

Mit 1. Mai wird die Stadt zwei Mitarbeiter des Referates „Öffentliche Ordnung“ der Landesverkehrsabteilung in der Landespolizeidirektion zuweisen. Oder eben „ausleihen“. Selbige müssen zuvor zu Organen der Straßenaufsicht bestellt und vereidigt werden. Doch die Mitarbeiter kommen nicht mit leeren Händen zur Polizei. Vielmehr bringen sie auch die nötige Ausrüstung mit: als da wäre ein mit einem mobilen Radargerät und einem Arbeitsplatz ausgestattetes Dienstfahrzeug. Dann kann es aber auch schon mit der Tempoüberwachung losgehen. Unterstellt sind die städtischen Vertragsbediensteten der Landesverkehrsabteilung, auch was die Diensteinteilung betrifft. Ebenso soll die Polizei die Kontrollschwerpunkte festlegen. Absprachen mit der Stadt seien aber dezidiert erwünscht, heißt es. Was das äußere Erscheinungsbild betrifft, herrschte zumindest gestern noch Rätselraten. Kontrollen sollen an allen Wochentagen und auch in den Abend- und Nachtstunden stattfinden.

Oppitz-Plörer hält viel von diesem juristischen Hilfskonstrukt, welches Innsbruck auch verkehrstechnisch ein wenig sicherer machen soll: „Rechtlich ist das nicht anders möglich.“ Tomac sagt, dass die Stadt daraus sicher „einen Nutzen ziehen kann“.

Des einen Freud – des anderen Leid. Die Strafgelder sollen im Ausmaß 80:20 zur Stadt- bzw. Bundesbehörde fließen. Stadtintern wird im ersten Jahr mit Einnahmen in der Höhe von 400.000 €, im Anschluss mit bis zu 800.000 € pro Jahr gerechnet.

Dem stehen vorerst Anschaffungskosten von knapp 120.000 € gegenüber, Personalkosten nicht eingerechnet. Der Stadsenat entscheidet morgen, die Verträge mit der Polizei zu unterzeichnen.