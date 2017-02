Von Matthias Reichle

Landeck – Aktuell baut die Neue Heimat Tirol in vier Gemeinden des Bezirks. Projekte in Tösens, im Fließer Ortsteil Urgen, in Galtür und in St. Anton stehen vor der Fertigstellung und sollen noch heuer übergeben werden. In der Arlberggemeinde wird derzeit an einem „Haus des Lebens“ gearbeitet – mit 13 Wohneinheiten für betreubares Wohnen, einem Atelier und einem Büro. Insgesamt sind damit 31 Wohnungen in Bau.

„Weitere Vorhaben befinden sich in Vorbereitung“, wie Geschäftsführer Hannes Gschwentner bei einem Ausblick auf das kommende Jahr betont. So soll noch heuer am Landecker Greuterareal mit dem Bau von 21 Mietwohnungen begonnen werden. In der Prantauersiedlung sind zehn weitere Eigentumswohnungen geplant. In der Fließer Schlosssiedlung sollen eine Anlage mit zwölf Einheiten entstehen. Und auch in Pettneu dürften noch heuer die Bagger auffahren

In Zams, wo die NHT seit Jahren an der Erneuerung der Südtiroler Siedlung arbeitet, wird der nächste Abschnitt mit 30 Wohnungen in Angriff genommen. Genauso am Lötzweg in Landeck, wo der Neubau von 36 Einheiten ansteht – wenn auch vielleicht erst im kommenden Jahr. Insgesamt investiert die NHT mit allen laufenden und geplanten Projekten 27,4 Mio. Euro. Bislang wurde in zehn Gemeinden des Bezirks gebaut.

In der Warteschleife befinden sich die beiden umstrittenen Vorhaben im Schönwieser Ortsteil Starkenbach und in Ischgl. In Starkenbach waren zwei Blöcke geplant. Dort formierte sich eine Bürgerinitiative gegen das Projekt, die sich unter anderem für den dort ansässigen und bedrohten Alpenskorpion einsetzte. Zuletzt stellte sich heraus, dass sich der Bauplatz wegen der Lawinengefahr in der roten Zone befindet. Ein Wohnbau mit entsprechenden Lawinenverbauungen ist nicht wirtschaftlich, betont Gschwentner. „Es wären sehr große Schutzbauten erforderlich gewesen“, betont auch Wildbach-Gebietsbauleiter Gebhard Walter auf Anfrage der TT. Man arbeite derzeit an einer Standortverlegung in Richtung Starkenbacher Kapelle. Dort ist man seitens der Wildbach- und Lawinenverbauung bereits in der Detailplanung für allfällige Schutzmaßnahmen. Auch der Naturschutz werde dort wieder zum Thema.

Auch hinter dem Ischgler Projekt eines Mitarbeiterhauses zeichnet Gschwentner derzeit ein Fragezeichen – die TT berichtete. „Wir haben die Pläne mehrfach präsentiert und auch reduziert.“ Der Bedarf ist gegeben. „Manche Hoteliers hätten ein ganzes Haus gekauft“, betont der NHT-Geschäftsführer. Auch in Ischgl­ formierte sich Widerstand. So befürchteten Hoteliers in der näheren Umgebung eine Beunruhigung während der Nacht. „Wir harren der Entscheidung durch die Gemeinde entgegen.“