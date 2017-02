Bakersfield — Als Roger Logan (57) vor zwölf Jahren plötzlich drastisch an Gewicht zulegte, hatte ihn sein Hausarzt einfach nur als „zu fett" getadelt. In Wahrheit wuchs in seinem Bauchraum ein 140 Pfund schwerer Tumor heran, der ihm jegliche Lebensqualität rauben sollte. Schuld war ein eingewachsenes Haar, das sich entzündete. Die betroffene Stelle am Unterbauch entwickelte eine eigene Durchblutung.

Irgendwann war der Tumor so groß, dass der 57-Jährige nicht mehr gehen konnte. Die vergangenen fünf Jahre musste er deshalb in einem speziellen Liegestuhl verbringen, der Tumor hing bis auf den Boden wie ein schlaffer Sack. Er konnte weder seiner Arbeit, noch seinen Hobbies nachgehen. Seinen Zustand vergleicht er heute mit dem „täglichen Tragen von drei Beuteln Zement".

Reise ins Krankenhaus war Herausforderung

Auf der Suche nach Hilfe wurde Logan stets abgewiesen. Kein Chirurg in seiner Nähe wagte sich an das monströse Geschwulst heran. Die Chancen, den Eingriff zu überleben, stünden bei 50:50. Nach einer missglückten Operation im vergangenen Jahr verfiel der 57-Jährige in eine schwere Depression. Ihn verließ jeder Lebensmut, er weigerte sich zu essen und zu trinken.

Dank der Bemühungen seiner Ehefrau kann Roger Logan heute wieder lachen. Sie sammelte über Crowdfunding das nötige Geld für eine Spezial-OP. Ein Arzt des Bakersfield Memorial Hospital in Kalifornien erklärte sich dazu bereit, Logan von seiner Last zu befreien. Doch allein der Weg dorthin war eine Tortur für den 57-Jährigen. Da Logan aus dem US-Bundesstaat Mississippi stammt, musste er einen 40-Stunden-Trip auf sich nehmen. Eine Anreise mit dem Flugzeug war ob seines Zustandes undenkbar. Darum wurde er auf einem festgenieteten Stuhl in einem Umzugs-Van quer durch Amerika gefahren.

Am 31. Jänner erfolgte schließlich der komplizierte Eingriff. Nur zwei Tage später konnte Logan seine ersten eigenen Schritte nach fünf Jahren machen. Er war allein davon überwältigt, seine Füße wieder zusammenpressen zu können. „Ich kann es kaum fassen, dass ich mein Leben zurück habe", sagte er mehreren lokalen US-Medien. Seinen Liegestuhl will er nun möglichst rasch verkaufen. Er brauche jetzt ein Zweiersofa für sich und seine Frau. (tst)