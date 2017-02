Von Philipp Schwartze

Innsbruck – Nervös? „Ein bisschen“, gibt die 13-jährige Emma im Vorzimmer des Büros der Bürgermeisterin zu. Nach ihrem Leserbrief in der TT vom 20. Jänner lässt sich Emma erklären, was für Obdachlose in Innsbruck getan wird. Auf dieses Thema kam die Innsbruckerin auf den morgendlichen Fahrten zum Kindergarten ihrer Schwester Paula. Dabei hatte sie oft Obdachlose bei der Versorgung mit dem Nötigsten gesehen. Bei dem bitterkalten Wetter im Jänner konnte sie nicht verstehen, wieso diese Menschen nicht irgendwo eine Wohnung aufsuchen können. Auch fiel ihr Blick auf die neue Unterkunft für Geflüchtete an der Grassmayrkreuzung. „Wir haben zuhause über die Obdachlosen gesprochen. Und so ist dann der Brief entstanden“, berichtet die Schülerin. Die Antwort der Bürgermeisterin ließ nicht lange auf sich warten, gefolgt von einer Einladung in das Büro. Dort sitzen nun Emma, Mama Nicole, Papa Udo Wanner sowie Schwester Paula (5) mit der Bürgermeisterin an einem Tisch. Die erklärt der jungen Besucherin die Hintergründe. „Es gibt für diese Menschen beispielsweise die städtische Herberge und das Alexihaus. Aber es gibt auch Menschen, die in keine Notschlafstelle gehen wollen.“

Die Gründe dafür sind vielfältig, wie Michael Hennermann vom Verein für Obdachlose im Gespräch mit der TT erzählt. „Manche wollen zum Beispiel nicht mit anderen in einem Zimmer schlafen.“

Zwar gebe es inzwischen mehr Einrichtungen für Menschen auf der Straße, aber eben auch mehr, die kein Dach über dem Kopf haben. „In den letzten Jahren ist die Zahl der akut Wohnungslosen, die der Verein für Obdachlose betreut, stetig gestiegen“, so Hennermann. In den Notschlafstellen würden zudem einige bereits seit mehreren Jahren wohnen, weil sie keine leistbaren Wohnungen finden. „Dadurch fehlen kurzzeitige Notschlafplätze.“

Insgesamt 240 derartige Plätze stehen in ganz Innsbruck laut Verein für Obdachlose zur Verfügung, 40 Menschen leben nach einer Zählung der Streetworker in Innsbruck derzeit komplett auf der Straße. „Wenn alle in eine Unterkunft wollen, gibt es nicht genug Plätze“, sagt Hennermann.

Emmas Blick für andere imponiert der Bürgermeisterin. „Es ist ein beruhigendes Gefühl und tut gut, wenn junge Menschen hinschauen.“

Emmas Schwester Paula würde einen Obdachlosen im Gartenhaus unterbringen. „Und ihm täglich Frühstück bringen“, schmunzelt ihr Vater. Von Emmas Gedanken über andere ist er fasziniert. „Ich hatte mit 13 andere Dinge im Kopf.“ Emma jedenfalls zeigt sich zufrieden. „Es ist gut, darüber zu sprechen.“ Und vielleicht folgt bald ein Praktikum im sozialen Bereich, um noch mehr zu erfahren.