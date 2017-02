Von Michael Domanig

Ranggen – Bei Familie Bergt aus Ranggen herrschen Schock, Trauer und Empörung. Ihr Kater „Tiger“ – oder „Tiggi“, wie ihn die Familie liebevoll nannte – wurde offenbar durch einen gezielten Schuss getötet. Der vierjährige Kater, rothaarig und getigert, war seit 27. Jänner abgängig gewesen, berichtet Margit Bergt. „Er ist nicht mehr heimgekommen, dabei war er ansonsten in der Früh immer pünktlich da.“ Den Tag verbrachte „Tiger“ dann meist schlafend im Haus, bevor er sich des Nachts wieder auf den Weg machte.

„Als er nicht mehr auftauchte, habe ich überall in der Nachbarschaft herum­telefoniert“, erzählt Bergt. „Am Montag meldete mir dann ein Nachbar, dass auf einem Schneehügel neben der Landesstraße bei der Ortseinfahrt nach Ranggen eine tote Katze liegt.“ Es stellte sich heraus, dass es wirklich „Tiger“ war. „Er muss bereits länger da gelegen haben, denn sein Körper war schon angefroren“, sagt Bergt. Zuerst vermutete die Familie, dass der Kater angefahren wurde. Dann jedoch entdeckte man eine Wunde nahe dem Schulterblatt – „und ein befreundeter Jäger stellte fest, dass es sich um Einschussloch handelt“, so Bergt. „Der Brustbereich wurde von links nach rechts durchschossen.“ Dass jemand gezielt auf die Katze geschossen hat, findet sie unfassbar. Nun ist es ihr ein Anliegen, andere Haustierbesitzer in Ranggen zu warnen.

Bei der Polizei in Kematen, der der Sachverhalt bislang noch nicht angezeigt wurde, sind derzeit keine weiteren Fälle bekannt. Wie die Exekutive rät auch der Tiroler Tierschutzombudsmann Martin Janovsky dazu, bei Vorfällen wie diesem auf jeden Fall Anzeige zu erstatten. Auch dann, wenn, wie in Ranggen, die genauen Umstände nicht bekannt und die Chancen auf Ausforschung des Schützen daher geringer seien.

Er habe immer wieder mit Fällen erschossener Haustiere zu tun, berichtet Janovsky. Wenn eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz erfolgt und die zuständige Behörde das Verfahren aufnimmt, hat der Ombudsmann Parteistellung. Auch in Fällen, wo die Tötung einer Katze oder eines Hundes zum Beispiel über Bestimmungen nach dem Jagdgesetz gerechtfertigt wird, könne es unter Umständen zu einer Befassung nach dem Tierschutzgesetz kommen.