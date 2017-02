Innsbruck – Das Rätsel um die Kokainvergiftung eines zehn Monate alten Kindes in Innsbruck scheint gelöst. Offenbar hat eine Unachtsamkeit des Vaters zum Klinikaufenthalt seines Sohnes geführt. So lautet zumindest das Ergebnis der Zeugen-Einvernahmen. „Der Vater hat ausgesagt, das Kokain beim Spielen mit dem Kind verloren zu haben“, bestätigt Ernst Kranebitter von der Innsbrucker Kriminalpolizei: „Konkret gab er an, etwa ein halbes Gramm des Suchtmittels, das in ein Säckchen verpackt war, sei ihm am vergangenen Montag unbemerkt aus der Tasche gefallen.“

Mit bösen Folgen für den Buben: Am Dienstagabend bemerkte die Mutter, dass ihr Kind an schweren Krämpfen litt. Wie bereits berichtet, alarmierte die Innsbruckerin gegen 20 Uhr umgehend die Leitstelle. Wenig später trafen Sanitäter, Notarzt und Polizeibeamte beim Wohnhaus der jungen Familie im Osten von Innsbruck ein. Nach der Erstversorgung brachten die Einsatzkräfte das Kleinkind in die Innsbrucker Klinik. Dort fanden die Ärzte rasch die Ursache für die Krämpfe: Wie ein Test ergab, hatte das Kleinkind Kokain im Blut.

Für die Polizeibeamten keine allzu große Überraschung: Schon bei der Versorgung des Buben an der Wohnadresse hatte eine Bekannte der Mutter gegenüber den Einsatzkräften angegeben, das Kind habe ein weißes Pulver – möglicherweise Kokain – geschluckt.

Der Bub hatte Glück: Er hat sich gut erholt, ist längst wieder wohlauf und konnte nach einer Nacht im Krankenhaus entlassen werden. Allerdings nicht nach Hause – nach Bekanntwerden der Kokain-Vergiftung hat das Innsbrucker Jugendamt eingegriffen. Wie die Amtsleiterin Gabriele Herlitschka am Freitag bestätigte, wohnt der Bub vorerst bei einer Bereitschaftsfamilie. Eine Vorsichtsmaßnahme – bis die Umstände des gefährlichen Zwischenfalls restlos geklärt sind. Herlitschka betonte, dass die Mutter der vorübergehenden Unterbringung ihres Sohnes bei der Bereitschaftsfamilie zugestimmt habe.

Die Innsbruckerin hatte am vergangenen Dienstagabend bei der ersten kurzen Befragung durch Polizeibeamte keine Erklärung für die Krampfanfälle. Inzwischen hat sie gegenüber der Kriminalpolizei bestätigt, dass das Kokain von ihrem Mann stammen dürfte. „Der Vater des Kindes gab an, dass das illegale Suchtmittel für den Eigenbedarf gedacht war“, ergänzt Ermittler Kranebitter. Der Mann muss mit einer Anzeige rechnen.

Aus der Verantwortung der Eltern ergibt sich allerdings eine weitere Frage: Warum lag das Säckchen mit dem Suchtgift mindestens 24 Stunden von den Erwachsenen unbemerkt, aber für das Kind erreichbar in der Wohnung? Der Vater gab an, das Kokain am Montag verloren zu haben, aber erst am Dienstagabend schluckte der Bub das Pulver. „Für diese Frage haben wir derzeit auch noch keine Erklärung“, räumt Kranebitter ein. (tom)