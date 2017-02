Von Marco Witting

Schwaz – Sie nennen sich Reichsbürger, Freemen oder Souveräne. Ihr gemeinsamer Nenner: die Ablehnung des Staates uns seiner Autoritäten. Rund 700 bis 750 solcher Staatsverweigerer zählt man in Österreich. Und während man in der öffentlichen Einschätzung zwischen Belächeln und mit Besorgnis beobachtet schwankt, ist der tägliche Alltag für die Behörden ein schwieriger. Etwa, wenn es darum geht, einen Staatsverweigerer zu bestrafen, der im Bezirk Schwaz mit einem Auto fährt, es nicht anmeldet, eine Nummerntafel aus Pappe montiert und keine Versicherung zahlt.

„Wir haben drei, vier solche Fälle allein bei uns im Bezirk. Speziell unsere Mitarbeiter sind in den Verfahren auch immer wieder damit konfrontiert und das ist ganz und gar nicht lustig“, erklärt der stellvertretende Bezirkshauptmann von Schwaz, Wolfgang Löderle. „Wir hatten einen Fall, bei dem sich ein Mann im Auto eingesperrt hat und mit der Polizei nur durch die einen Spalt geöffnete Autoscheibe geredet hat.“ Die Amtshandlung dauerte ewig – und erst als das Auto samt Fahrer abgeschleppt werden sollte, gab der Mann auf. Zuletzt beschäftigte die Behörden in Schwaz ein solcher Fall Mitte Jänner. Durch die Weigerung, sich auszuweisen, war der Tatbestand des Widerstands gegen die Staatsgewalt gegeben. Es kam zur kurzzeitigen Verhaftung. Nach der Freilassung folgen dann rasch wieder neue Probleme. „Unseren Mitarbeitern werden in den Verfahren teilweise vorgefertigte Schreiben vorgelegt, in denen ihnen Millionenklagen angedroht werden“, sagt Löderle. Für Nicht-Juristen durchaus ein Schreckmoment. Man habe die Mitarbeiter vorbereitet.

Keine gravierenden Fälle, aber ab und zu „dubiose Schreiben“ gibt es an der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck-Land. Josef Schreier, zuständig für Sicherheit erklärt: „Diese Menschen picken sich die Rosinen raus. Sie wollen mit den Gesetzen nichts zu tun haben, berufen sich dann aber auf das Datenschutzgesetz.“ Es gelte, die Verfahren in solchen Fällen „professionell und korrekt“ wie bei allen anderen auch, abzuwickeln.