Von Eva-Maria Fankhauser

Weer – Kopfschütteln. Mehr blieb so manchem Weerer am Mittwoch beim Info- und Diskussionsabend nicht übrig. Die einen machten ihrem Ärger Luft, sagten, was ihnen auf der Seele brennt. Andere winkten ab, „weil es ist eh schon zu spät“. Und manche blicken optimistisch in die Zukunft. Ein Abend voller Hochs und Tiefs, den BM Markus Zijervel­d gekonnt moderierte.

ORTSDURCHFAHRT: Von der Kreuzung bei der Kirche bis zum Schmalzerhof forciert der Gemeinderat auf der Bundesstraße eine Verkehrsberuhigung. Ein Konzept mit dem Land ist fertig. Eingeplant wurden Zebrastreifen bzw. Querungshilfen und zwei Nahversorger mit eigener Einfahrt. Das ist den Weerern aber zu wenig. Einige forderten eine Ampel beim Schmalzerhof. Nicht möglich, entgegnete der Ortschef. Auch ein Kreisverkehr sei platzmäßig nicht drin. „Dann bauen wir zur Verkehrsberuhigung eben bei der Kirche oder bei der Abfahrt zu den Nahversorgern einen“, sagte ein Weerer. Dazu fehle an beiden Stellen das Mindestmaß an Querverkehr, erklärte BM Zijerveld. Man habe das schon prüfen lassen. Die Ansiedlung der Nahversorger schmeckt einigen Weerern gar nicht. „Ich bin enttäuscht. Die Nahversorger entwickeln kein schönes Bild von Weer. Informiert wurden wir darüber auch nicht. Aber ich weiß, das ist schon gegessen“, kritisierte ein Weerer. Ein junger Bürger sieht die Lebensmittelmärkte positiv: „Jede Infrastruktur ist eine Bereicherung.“

RAUMORDNUNG: BM Zijerveld stellte drei mögliche Bereiche vor, wo Siedlungen erweitert oder eine neue gebaut werden könne. Die Erweiterung des Siedlungsbereiches Archenwald gefiel den Anrainern gar nicht. „Zu diesem Projekt wurden vor Jahren bereits die Leute befragt. Die Hälfte war dagegen und jetzt kommt es wieder?“, ärgerte sich eine Weererin. Es habe sogar eine Bürgerinitiative gegeben. Wo wolle sich der Ort hinentwickeln? Sollen bald 25.000 Leute in Weer wohnen? Gibt es so viel Bedarf? Wie soll das verkehrlich funktionieren? Das waren nur einige der Fragen, denen sich BM Zijerveld stellte. „Weer ist nicht der Megaentwickler, sondern in den letzten Jahren eher geschrumpft. Ein Gebiet wie Archenwald hat sich über Jahrzehnte entwickelt und gab vielen von euch die Möglichkeit, dort zu bauen“, erklärte er. Zudem würden durch die Umwidmung nicht zugleich 40 bis 50 Häuser entstehen. „Ich verstehe, dass junge Leute Baugrund brauchen, aber diese Widmung ist Wahnsinn“, ärgert sich ein Bürger. BM Zijerveld zeigte Verständnis, meinte aber auch, dass man genauso viele Befürworter wie Gegner für solche Projekte finde. Verkehrsmäßig sehe er im Archenwald kein Problem. Vor allem, wenn man den Durchzugsverkehr der Weerbergerstraße verlege.

WEERBERGSTRASSE: Drei Varianten hat die Gemeinde mit dem Land Tirol ausgearbeitet. Damit sollen die Autos, die zwischen Weer und Weerberg verkehren, umgeleitet werden. Der Ortskern würde entlastet. Ruhiger. „Wir wollen den Verkehr aber nicht anderen vor die Tür legen“, betonte Zijerveld. Die Varianten ließen die Weerer eher kalt. Sie wollten wissen, wieso man den Verkehr zuerst wegleite, aber im Archenwald jede Menge Wohnraum schaffe und so wieder Verkehr in den Ort bringe. „50 Häuser sind eine Kleinigkeit gegen den Verkehr vom Weerberg“, sagte Zijerveld.

WEERERWIRT: Wohnraum ist auch beim Weererwirt geplant. Der neue Eigentümer möchte die Reitanlagen und Ställe abreißen und auf rund 4700 m² drei Wohnanlagen errichten. Rund 43 Eigentumswohnungen sollen entstehen. Für den Weererwirt selbst gebe es viele Ideen – vom Ärztezentrum, Generationenwohnen bis hin zum Gemeindehaus. Das Gasthaus solle erhalten bleiben. BM Zijerveld befragte die Weerer, was sie sich vorstellen könnten. Das Ärztezentrum kam nicht schlecht an, das Generationenwohnen fand eher weniger Interesse, dafür wollten die Weerer unbedingt einen großen Saal für Bälle und Veranstaltungen.

GEMEINDEHAUS: Wohin damit – war die große Frage. Der „Legerer“ am Dorfplatz wird nächste Woche abgerissen. Doch das groß angelegte Projekt mitsamt XXL-Bürgerbeteiligung ist gestorben. Die Architekten hielten sich nicht ans Preislimit, erklärte der Ortschef. „Wir wissen, was wir wollen, was die Bevölkerung will, aber wir brauchen eine neue Variante“, sagte Zijerveld. Auf einen grünen Zweig kam man am Mittwochabend nicht mehr.