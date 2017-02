Innsbruck – Einen FWF-Chef, der vor Optimismus sprüht, hat man in den vergangenen Jahren vergeblich gesucht. Doch der Präsident des wichtigsten österreichischen Fördertopfs für Grundlagenforschung, Klement Tockner, ist tatsächlich guter Dinge – vor allem wenn er an Tirol denkt.

Denn nicht nur, dass der Bund verspricht, in den kommenden Jahren das Budget des FWF substanziell besser auszustatten und so mehr exzellenten Forschern als bisher ihre Arbeit zu ermöglichen. Auch das Land Tirol setze Maßstäbe, und das schon seit einiger Zeit. So rage Tirol bei den „Matching Funds“, einer Kooperation zwischen dem FWF und den Bundesländern, heraus, sagte Tockner am Rande einer Veranstaltung kürzlich zur TT. Seit Beginn der Kooperation seien in Tirol tätige Wissenschafter in 28 Projekten mit rund 6,7 Millionen Euro gefördert worden. Davon habe die Hälfte das Land Tirol finanziert, betont der ÖVP-Wissenschaftssprecher Karl-Heinz Töchterle in einer Aussendung.

Dass die Investitionen gerechtfertigt sind, zeigten die Leistungen der Forscher in Tirol. So lägen die hiesigen Unis beim Einwerben der Fördermittel österreichweit auf Platz 2 hinter Wien, und das obwohl die Steiermark einige Universitäten mehr habe. 2015 flossen so 26,23 Millionen Euro nach Tirol. Außerdem habe die Uni Innsbruck vor Kurzem den neuen FWF-Spezialforschungsbereich „Wirtschaftliches Verhalten von Menschen“ zugesprochen bekommen, dem 3,5 Millionen Euro zur Verfügung stehen. (sta)