Lechtal – Die Sprengelärzte des oberen Lechtals, Erika Lackner aus Elbigenalp und Vitus Wallnöfer aus Holzgau, haben in dieser Funktion ihr Pensionsalter erreicht und werden mit Oktober in den Ruhestand übertreten. Um die weitere Versorgung sicherzustellen, hatte Planungsverbands­obmann Bürgermeister Heiner Ginther die betroffenen Bürgermeister, Vertreter des Landes, der Ärztekammer und die niedergelassenen Ärzte des oberen Lechtals zu einer Informationsveranstaltung geladen. Landesamtsdirektor-Stellvertreter Dietmar Schennach, der ehemalige Bezirkshauptmann von Reutte, und sein Team präsentieren dabei verschiedene Varianten für ein neu ausgerichtetes System der Notarzt- und Sprengelarztversorgung. „In gutem Einvernehmen konnte in der Region eine nachhaltige Absicherung der ärztlichen Versorgung festgelegt werden“, erklärt Ginther.

Die Eckpunkte dieser Lösung: Lackner und Wallnöfer werden weiterhin als Kassenvertragsärzte tätig sein und damit für eine flächendeckende Primärversorgung im Oberen Lechtal sorgen. Für die Patientinnen und Patienten ändert sich damit nichts. Die üblichen Ordinationszeiten werden weiterhin angeboten und auch die Wochenendbereitschaft wird von den niedergelassenen Ärzten lückenlos sichergestellt. Das Notarztsystem wird in der Nacht durch Erika Lackner, Martina Hofmann, Sonja Jäger und Vitus Wallnöfer mit Unterstützung von Ärzten des Notarztvereins Reutte, die in Elbigenalp bei der Rotkreuzwache stationiert sein werden, sichergestellt. Untertags ist die Notarztversorgung durch die Notarzthubschrauber bzw. die niedergelassenen Ärzte im Rahmen ihrer Kassenvertragstätigkeit sichergestellt. An Wochenenden und Feiertagen wird die Notarztversorgung ebenfalls durch die niedergelassenen Ärzte garantiert. Die Verständigung des Notarztes erfolgt über den Notruf 144 über die Leitstelle Tirol.

Die nächsten Wochen werden intensiv dazu genützt, alle notwendigen vertraglichen und infrastrukturellen Voraussetzungen für einen nahtlosen Übergang der Systeme zu schaffen. Planungsverbandsobmann Ginther: „Ich möchte unseren heimischen Doktoren Lackner und Wallnöfer herzlich für die langjährige aufopfernde ärztliche Versorgung im oberen Lechtal danken. An 365 Tagen im Jahr haben diese beiden niedergelassenen Ärzte eine rundummedizinische Versorgung sichergestellt.“

In Sachen Sprengelarzt haben sich Martina Hofmann und Sonja Jäger bereit erklärt, diese Tätigkeit ab Oktober zu übernehmen. Dafür werden die bisher getrennten Sprengel Elbigenalp und Holzgau zusammengelegt werden. Dazu müssen nun mit jeder Gemeinde des mittleren und oberen Lechtales separate Verträge geschlossen und von den Gemeinderäten noch ratifiziert werden. Ginther ist froh, dass „die beiden Jungärztinnen trotz des Angehängtseins“ diese Aufgabe übernehmen. In das Aufgabengebiet von Sprengelärzten fallen vor allem Totenbeschau und Einweisungen.

Ginther: „Durch die frühe Ankündigung ihrer wohlverdienten Pension konnten wir in Ruhe mit allen Verantwortungsträgern von Land, Ärztekammer, Sprengelvertretern und Gemeinden unter maßgeblicher Einbindung der niedergelassenen Ärzteschaft einen guten gemeinsamen Weg für die Zukunft finden. Trotz regionaler Abgeschiedenheit werden wir auch in Zukunft eine bestmögliche ärztliche Versorgung unserer Bevölkerung und unserer Gäste sicherstellen können. In den gewohnten Abläufen gibt es dabei für die Bevölkerung keine Änderung.“ (hm)