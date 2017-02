Von Marco Witting

Innsbruck – Ein abgekartetes Spiel? Oder eigentlich nicht der Rede wert? Dieser Tage sind Tirols Pisten wieder randvoll. Immer wieder kommt es dabei vor, dass Liftkarten verbotenerweise an andere Wintersportler weitergegeben werden. Doch während man in Salzburg bei Seilbahnen einen Verdienstentgang in Höhe von Hunderttausenden Euro beklagt, gibt man sich bei den heimischen Liftbetreibern locker. Die Saisonkartenbesitzer stehen trotzdem im Fokus.

Der oberste Seilbahner des Landes, Franz Hörl, muss angesichts des Ärgers in Salzburg über die Liftkarten-Weitergabe schmunzeln. „Das gehört zum täglich Brot eines Seilbahners.“ In Gerlos habe er zwei Kontrolleure eingeteilt, die die richtige Verwendung der Liftkarten überprüfen. „Das machen wir vor allem zu Beginn der Woche und hat dabei mehr Servicecharakter. Bei den Gästen sind es nämlich oft Verwechslungen statt Missbrauch.“ Fälle, wonach Skikarten aus der Gondel geworfen werden, um ein zweites Familienmitglied kostenlos auf den Berg transportieren zu können, würden kaum vorkommen. Ähnlich sieht man es auch in anderen Skigebieten. Wobei wohl für die Liftbetreiber schwer zu überprüfen ist, ob ein erschöpfter Gast seine Tageskarte am Parkplatz für ein paar Euro am Nachmittag noch verkauft. Es seien aber auch nicht die Tagesgäste, die bei der Weitergabe von Liftkarten auffällig sind.

Vielmehr sind es die Saisonkarten, mit Fotos versehen, die den Besitzer kurzzeitig wechseln. „Wenn dann erklärt wird, dass man versehentlich die Skijacke der Schwester angezogen hat, dann kann ich an ein Versehen nur schwer glauben und da haben wir auch wenig Verständnis“, erklärt der Vorstand der Mayr­hofner Bergbahnen Josef Reiter. In solchen Fällen, der Seilbahner spricht diesbezüglich von „Betrug“, werde auch gestraft.

Zum Vergleich: Inklusive der großen Kartenverbünde sind in Tirol weit über 80.000 Saisonkarten im Umlauf. Der Versuch sich einen kleinen Vorteil, eine kleine Ersparnis beim Skifahren zu holen, sei da, erklärt Reiter. „Wir wollen das aber prinzipiell nicht überbewerten.“ So komme es natürlich vor, dass die Kinder ein, zwei Jahre jünger gemacht werden.

Bei den Nachbarn in Salzburg, wo der Branchensprecher der Seilbahner von einem „gravierenden Problem“ sprach, will man Medienberichten zufolge sogar an einem Tag jede Karte persönlich durch das Liftpersonal kontrollieren, um Missbrauch zu verhindern. Klar ist: Niemand in der Branche kann sagen, wie viel Geld den Liftbetreibern durch die verbotene Weitergabe tatsächlich entgeht.

Geregelt ist die verbotene Weitergabe in den Geschäftsbedingungen. Technisch wäre es sogar möglich, jedes Ticket mit Foto zu versehen und dann zu kontrollieren. „Wir haben das aber nicht aktiviert“, sagt Reiter. In der SkiWelt Wilder Kaiser erklärt Geschäftsführer Walter Eisenmann, dass die Probleme mit „Saisonkarten zurückgegangen sind, seit wir einen eigenen Kontrolleur beauftragt haben“.

Zwei-, dreimal die Woche rücke dieser aus und sehe sich die Saisonskartenbesitzer und deren Fotos genau an. Warum ein eigener Kontrolleur? „Man muss ganz ehrlich sagen, dass das normale Liftpersonal sich das nicht antut.“ Man kontrolliere in der Talstation und begleite dann den entsprechenden Skifahrer zur Kasse. „Sonst ist das nicht handzuhaben. Das war anfangs schon ein großes Thema. Seit den Kontrollen hat es fast ganz aufgehört.“