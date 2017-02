Von Wolfgang Otter

Kufstein – „Es ist nicht mehr auszuhalten!“ Der Bewohner einer großen Wohnanlage in der Kufsteiner Innenstadt spricht wohl vielen der Besitzer und Mieter aus dem Herzen. Seit einem Jahr ist die Anlage mit rund 100 Wohnungen ein „Treffpunkt“. Von wem? Die Bewohner beantworten diese Frage unterschiedlich. Die einen wollen Asylwerber und Illegale ausgemacht haben, die anderen sprechen von jungen Männern südländischen Aussehens und mancher zählt auch Einheimische dazu, die sich hier versammeln. Wie viele von diesen in der Anlage wohnen, wisse man nicht, auch nicht, ob alle Besucher letztlich an den Vorfällen schuld seien. Auf alle Fälle gebe es fast täglich Sachbeschädigungen, Lärmbelästigungen, verdreckte Gänge und noch vieles mehr. Oft genug finden sich auch Spuren von Personen, die im Keller des Hauses in aufgebrochenen Abteilen übernachten. Die Polizei gehört auf alle Fälle zu den Stammgästen in der Anlage, wie von der Kufsteiner Inspektion bestätigt wird. Bei der Exekutive spricht man von einer „Gemengenlage“, dem Zusammenspiel verschiedenster Umstände, die zu dieser Situation führen. Der Gipfel der Eskalation wurde erreicht, als bei einer Amtshandlung gleich drei Polizisten verletzt wurden.

Abhilfe zu schaffen, sei schwer, glaubt eine Wohnungsbesitzerin. Es gebe auf alle Fälle Frauen in der Anlage, die froh seien, wenn sie die sichere Türe ihrer Wohnung hinter sich zuziehen können.

Zumindest habe man eine Wohnung in der Anlage als Anlaufstelle ausgemacht. Vielleicht schafft ein Mieterwechsel Abhilfe, so hofft man. Auch die Polizei sei immer rasch vor Ort, wenn man sie rufe, loben Bewohner das Engagement der Exekutive. Die tut sich anderseits nicht immer leicht, gehören doch so manche Vorfälle in den Bereich der Hausordnung.

Die Vorfälle rufen auch die Politik auf den Plan. Und die FPÖ-Nationalrätin und Bezirksobfrau Carmen Schimanek hat bereits Schuldige ausgemacht: Sie weist den Tiroler Sozialen Diensten (TSD) und Bürgermeister Martin Krumschnabel die Schuld über die Zustände zu. Schimanek will sogar von einer Verhaftung eines Asylwerbers am vergangenen Samstag wissen. Und tatsächlich sei die Polizei wieder im Haus gewesen, wie von Anrainern bestätigt wird. Was aber eine Verhaftung anbelangt, so kann diese niemand bestätigen. Schimanek beschuldigt die TSD, weil diese unbegleitete minderjährige Asylwerber in der Anlage untergebracht haben. Mit denen gebe es aber keine Probleme, weist die TSD-Pressestelle jede Anschuldigung zurück. BM Krumschnabel bekommt sein Fett weg, weil er laut Schimanek entweder „vollkommenen Unwillen oder massive Unfähigkeit, das Problem zu lösen“, zeige. Krumschnabel kontert: Er sei von den Bewohnern nie kontaktiert worden. Er wirft Schimanek vor, etwas aufs Geratewohl zu sagen, „ohne sich zu informieren. Es ist ihr Signal, zu zeigen, dass es existiert“, ätzt der Stadtchef.

Die Bewohner auf alle Fälle hoffen, dass sie bald wieder in einem ehrenwerten Haus wohnen dürfen.