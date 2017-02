Gschnitz – Seit 2016 ist Alfons Senfter, langjähriger Pfarrer von Gschnitz, in Pension. Der beliebte „Pilgerpfarrer“, der heuer seinen 85. Geburtstag und sein 60-Jahr-Priesterjubiläum feiert, liest aber immer noch Werktags- und Sonntagvorabendmessen – und lebt im Gschnitzer Pfarrhaus. Genau hier setzt nun eine leicht skurril anmutende Kontroverse ein: „Bisher war es immer so, dass die Gemeinde einen Teil der Heizkosten im Pfarrhaus übernommen hat, den Rest trage ich persönlich“, berichtet Senfter.

Doch heuer habe BM Christian Felder (Gemeinsam für Gschnitz) diese seit Jahrzehnten übliche Zahlung abgelehnt, ärgert sich GV Anton Schneider von der oppositionellen Bürgerliste Gschnitz, „mit der Begründung, dass Senfter nicht mehr Pfarrer von Gschnitz ist“. Dieser „Alleingang“ sei ohne Einbindung von Gemeinderat und Gemeindevorstand erfolgt. Nun sei die Empörung im Dorf groß, so Schneider.

„Die Gemeinde zahlt ja nicht dem Pfarrer die Heizung, es geht um die Erhaltung des Pfarrhauses, in dem sich auch die Pfarrkanzlei und eine wertvolle Weihnachtskrippe befinden“, sagt Schneider. Er wirft Felder „persönliche und politische“ Motive vor. Schließlich habe Senfter bei den Gemeinderatswahlen 2016 die Bürgerliste unterstützt. Hinzu komme ein gerichtlicher Konflikt rund um Eigentumsrechte an einer Kapelle am Areal des Mühlendorfes Gschnitz, in dem der pensionierte Pfarrer eine andere Auffassung vertrete als Felder, der Obmann des Mühlendorfvereins ist.

BM Felder weist diese Darstellung scharf zurück: „Das ist völliger Blödsinn. Wenn ich als Bürgermeister nicht drüberstehen würde, wer wo auf der Liste steht, wäre ich am falschen Platz.“ Auch mit dem Mühlendorf – wo ohnedies eine Lösung „in Umsetzung“ sei – habe die Diskussion um die Heizkosten nichts zu tun. Vielmehr gehe es hier um „Kommunikation“ und eine „gewisse Höflichkeit“. Früher hätten die Bauern Holz für die Beheizung des Pfarrhauses gestellt, später habe die Gemeinde zugesagt, einen Teil der Ölrechnung zu übernehmen, „aber ohne Vereinbarung“. Nachdem der Pfarrer jetzt in Pension sei und kein Anspruch mehr bestehe, „erwarte ich mir zumindest, dass man nachfragt, ob die Zahlung weiterhin möglich ist. Dann kann der Gemeinderat das beschließen.“ Vergangenen Freitag habe er Senfter gemeinsam mit dem Pfarr­koordinator zu einem Gespräch eingeladen, das Senfter krankheitsbedingt nicht wahrnehmen konnte. Diesen Freitag wolle man das nachholen und die Sache „direkt mit den Betroffenen“ klären. (md)