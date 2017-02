In einer Firma in Radfeld ist am Freitag kurz nach 13 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Zwei Angestellte waren mit Arbeiten an einer Filteranlage beschäftigt, wobei auch ein Winkelschleifer zum Einsatz kam. Es kam zur Staubentzündung und in weiterer Folge zu einem Brand in der Anlage.

Das Feuer konnte von den Freiwilligen Feuerwehren Radfeld und Rattenberg, die mit sechs Fahrzeugen und 40 Feuerwehrleuten ausrückten, rasch gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. (TT.com)