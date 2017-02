Kirchberg – Eine schwierige Suchaktion in Kirchberg nahm am Montagabend zum Glück ein gutes Ende: Ein 24-jähriger Niederländer hatte im Skigebiet seine Freunde aus den Augen verloren und sich danach verirrt.

Er blieb zwar mit seinen Kumpels telefonisch in Kontakt, gab ihnen allerdings den falschen Aufenthaltsort durch, weil er sich nicht mehr auskannte. Er dachte, er sei in der Nähe der Fleckalm – ein Irrtum. Dieser falsche Hinweis führte zunächst auch die Suchmannschaften in die Irre, die schon wenig später nach dem jungen Urlauber suchten.

Schließlich musste der 24-Jährige zwei Stunden am Berg ausharren, ehe ihn Bergrettung und Polizei fanden. Er war leicht unterkühlt, aber ansonsten unverletzt. (TT.com)