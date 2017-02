Innsbruck – Bälle, Umzüge, Feiern und sonstige Veranstaltungen: Zwischen dem Unsinnigen Donnerstag und dem Faschingsdienstag fließt der Alkohol in Tirol vielerorts in Strömen. Die Polizei nimmt das zum Anlass, die Autofahrer schon vorab daran zu erinnern, dass bei allem Narrentum nicht der gesunde Menschenverstand außer Acht gelassen wird. „Die Polizei nimmt den bevorstehenden Faschingshöhepunkt zum Anlass, nochmals an alle Verkehrsteilnehmer zu appellieren, sich keinesfalls alkoholisiert ans Steuer eines Fahrzeuges zu setzen“, so die Exekutive in einer Aussendung.

Gleichzeitig weisen die Verantwortlichen darauf hin, dass es auch heuer wieder verschärfte Kontrollen im ganzen Land geben wird. Dabei achten die Polizisten nicht nur auf Alkohol- sondern auch auf Drogenbeeinflussung. Und das mit gutem Grund: Im Vorjahr wurden in der Faschingswoche 6.000 Lenker kontrolliert. 106 Autofahrer hatten mehr als die erlaubte Promillegrenze intus, einige sogar weit mehr als 0,8 Promille. Außerdem gab es drei Alkoholunfälle mit Verletzten.

Die Jänner-Bilanz des heurigen Jahres ist fast noch schlimmer: Laut Polizei ereigneten sich alleine im letzten Monat 15 Alko-Unfälle, bei denen die Lenker zum Teil ziemlich betrunken waren.

Schon 1 Promille im Blut steigert das Unfallrisiko um das Siebenfache, 1,2 Promille erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls zwölf Mal und bei 1,8 Promille erhöht sich das Risiko gar um das 30-fache. Wer also zu Fasching kein Narr sein will, der nimmt sich mit ein paar Bier intus lieber ein Taxi oder fährt mit den Öffis. (TT.com)