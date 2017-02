Von Nikolaus Paumgartten und Marco Witting

Innsbruck — Man spricht Deutsch. Und zwar im Schulunterricht, weil es das Schulunterrichtsgesetz im Paragraph 16 so vorschreibt. Wie Kinder und Jugendliche allerdings mit ihrer Sprache bzw. ihren Sprachen außerhalb der Bildungseinrichtungen im privaten Umfeld umgehen, hat die „Medien-Servicestelle Neue Österreicher/innen" auf Basis von Daten der Statistik Austria erhoben und aufbereitet. Demnach sprechen knapp 24 Prozent der Schülerinnen und Schüler eine andere Umgangssprache als Deutsch. Das sind um rund acht Prozentpunkte mehr als noch vor zehn Jahren.

Während Tirol im Ländervergleich das Mittelfeld mit 16 Prozent anführt, liegt die Bundeshauptstadt Wien deutlich an der Spitze der Statistik: Der Anteil der Schüler, die außerhalb der Schule nicht Deutsch sprechen, liegt hier bei rund 50 Prozent (siehe Artikel unten). In Vorarlberg ist es ein Viertel, in Salzburg sind es 21 und in Oberösterreich 19 Prozent der Schüler, die als Umgangssprache eine andere Sprache als Deutsch pflegen. Hinter Tirol folgen die Steiermark, Niederösterreich und das Burgenland mit 15 und Kärnten mit 13 Prozent.

In absoluten Zahlen ausgedrückt gaben im Schuljahr 2015/16 insgesamt rund 263.000 Schüler an, eine andere Umgangssprache als Deutsch zu sprechen. Die stärkste Steigerung wurde dabei genau in diesem Jahr verzeichnet — gegenüber 2014/15 betrug das Plus 1,6 Prozentpunkte. In diesen Zahlen spiegelt sich auch die damalige Flüchtlingswelle wider — den höchsten Zuwachs verzeichneten die Kinder mit arabischer Umgangssprache : ein Plus von 2400 auf 11.200.In Tirol sprechen von 100.264 Kindern 15.722 eine nicht-deutsche Umgangssprache.

Auf politischer Ebene ist man jedenfalls bemüht, die Kinder und Jugendlichen in der Schule beim Erwerb der deutschen Sprache zu unterstützen. Das Land Tirol hat mit 135 zusätzlichen Lehrern selbst Mittel in die Hand genommen, um den Sprachunterricht zu fördern. Für den Chef der Pflichtschullehrer-Gewerkschaft in Tirol, Walter Meixner, ist das Thema aber „kein schulisches Problem, sondern ein gesellschaftliches". Und es sei eines, das nicht erst durch die Flüchtlingssituation aufgetaucht sei. Eine „Ghettoisierung" in der Gesellschaft habe schon vorher stattgefunden. Seitens der Schulen werde „sehr viel getan", was dann in den Familien passiere, sei aber viel wichtiger und entscheidender.

Mit einer gehörigen Portion Skepsis bewertet der Geschäftsführer des Zentrums für MigrantInnen in Tirol (ZeMiT), Gerhard Hetfleisch, die Statistik. Der Verein berät Personen mit Migrationshintergrund in rechtlichen und sozialen Fragen. „Aus der Tatsache, dass Schülerinnen und Schüler eine nicht-deutsche Umgangssprache sprechen, lässt sich nicht automatisch ein Problem ableiten", meint Hetfleisch. Überhaupt sei der viel zitierte Satz „Die Sprache ist der Schlüssel zur Integration" völlig überbewertet. Denn Integration wird nach seiner Auffassung nämlich vor allem dort schwierig, wo Migranten die Möglichkeit zur gesellschaftlichen Teilhabe entzogen wird. „Die Armut und die versteckte Armut sind das Problem." So seien rund zehn Prozent der Österreicher armutsgefährdet, während der Anteil bei türkischen Familien in Österreich bei etwa 40 Prozent liege.

Sparmaßnahmen wie die Kürzung der Mindestsicherung seien jedenfalls kontraproduktiv, wenn es um die Integration geht. „Ich glaube außerdem, dass es falsch ist, Sprachverhalten diktieren zu wollen", sagt der ZeMiT-Geschäftsführer mit Verweis auf das aktuell in Gutachtung befindliche Integrationsgesetz, das unter anderem ein „Integrationsjahr" mit verpflichtenden Deutsch- und Wertekursen vorsieht. „Nur die Freiwilligkeit und die Lust am Lernen können den Spracherwerb fördern. Ein Zwang hätte eine gegenteilige Wirkung", ist Hetfleisch überzeugt.