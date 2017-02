Innsbruck – Auf teure Bekleidungsstücke, vorwiegend Winterjacken mit Pelz, hat es ein Trio seit dem Jahr 2012 abgesehen. Neun Diebstähle, davon ein Versuch, sollen auf das Konto zweier Frauen und eines Mannes gehen. Die Vorfälle ereigneten sich in Tirol und Salzburg. Die Beute soll den Wert einer mittleren fünfstellige Summe haben.

Bisher konnten die Langfinger nicht ausfindig gemacht werden, darum veröffentlichte die Polizei nun Aufnahmen von Überwachungskameras. Hinweise nimmt das Landeskriminalamt unter der Nummer 059133/70-3333 entgegen.

Das vorerst letzte Mal schlugen die dreisten Drei in zwei Geschäften in Salzburg zu, wo sie hochwertige Handtaschen mitgehen ließen. Die Täter würden sehr professionell vorgehen, darum geht die Polizei von einer gewerbsmäßigen Diebstahlserie aus. Möglich ist daher auch, dass das Trio in anderen Bundesländern und über die Grenzen hinaus zugange ist. (TT.com)