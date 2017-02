Von Gabriele Starck

Innsbruck – Acht, vielleicht sogar neun BewerberInnen werden sich am 14. März den öffentlichen Hearings stellen müssen. Sie alle wollen ab Herbst die Geschicke der Innsbrucker Medizin-Uni leiten. Und schon die Lebensläufe der Anwärter versprechen, dass es ein spannendes Rennen wird.

Unter den vier uniinternen KandidatInnen machte bereits im Vorfeld die mittlerweile dritte Bewerbung von Margarethe Hochleiter die Runde, da – wenn auch inoffiziell – bereits kräftig dafür geworben wurde. Doch weniger die Hartnäckigkeit der vor wenigen Tagen mit dem Ehrenzeichen des Landes dekorierten Direktorin des Frauengesundheitszentrum­s sorgt für Aufmerksamkeit. Vielmehr ist es das sowohl im Land Tirol als auch in der Wissenschafts-Community exzellent vernetzte Quartett, mit dem Hochleitner antreten will. Da ist einmal Herbert Tilg, international renommierter Gastroenterologe, Klinik-Chef und Bruder von Landesrat Bernhard Tilg (ÖVP). Dazu gehören aber auch der Direktor des Biozentrums, Lukas Huber, Beata Seeber, Oberärztin am Kinderwunschzentrum und Gattin von Leitner-CEO Anto­n Seeber, sowie Peter Loid­l, der eigentlich noch bis Herbst Vizerektor für Studienangelegenheiten unter der amtierenden Rektorin Helg­a Fritsch ist. Die fünf treten – unterstützt von Teilen der heimischen Professoren – als Tiroler Antwort auf die derzeitige Führung an. Doch bei allem an der Medizin-Uni weit verbreiteten Patriotismus ist es alles andere als „a g’mahte Wiesn“ für das Tirol-Team. Hochleitner, die bereits einmal Vizerektorin war, hat nicht nur Fans, vor allem nicht bei den tirol kliniken, mit denen die Medizin-Universität sehr eng zusammenarbeiten muss.

Zudem kann sich auch die Konkurrenz sehen lassen. Von den internen BewerberInnen bemüht sich Rektorin Fritsch um eine zweite Amtszeit. Ebenfalls aus den Reihen der Medizin-Uni kommen der Direktor des Psychiatrie-Departments, Wolfgang Fleischhacker, und der Pathophysiologe Arno Helmberg, ein Angehöriger des Mittelbaus.

Viele an der Medizin-Uni wünschen sich eine interne Besetzung, doch die von internen Kreisen genannten Interessenten von außerhalb lassen durchaus aufhorchen. Da wird einmal Georg Schett genannt. Der gebürtige Innsbrucker (Jahrgang 1969) ist Rheumatologe und derzeit in leitender Funktion an der Uni Erlangen tätig. Der Bruder von Ex-Tennis-Ass Barbara Schett hat in Innsbruck studiert, bei Alternsforscher Georg Wick geforscht und pflegt nach wie vor enge Arbeitskontakte zu Innsbrucks Medizin-Forschern.

Schon Erfahrung mit Rektorsbewerbungen – wenn auch keine guten – hätte Emil Reisinger. Er ist derzeit Leiter der Abteilung für Tropenmedizin und Infektionskrankheiten an der Uni Rostock. Der gebürtige Linzer studierte in Wien Medizin, war kurz auch in Innsbruck tätig und lange in Graz. Dort hatte er sich als uniinterner Wunschkandidat 2008 in der Rektorswahl durchgesetzt. Sein Amt trat er allerdings nie an. Der Universitätsrat akzeptierte einige seiner Vizerektoren nicht, warf dem designierten Uni-Leiter vor, die Vertragsverhandlungen in die Länge zu ziehen, und setzte kurzerhand einen anderen als Rektor ein.

Etliches an Reputation vorweisen könnte auch Brun­o Meise­r. Er ist Leiter des Transplantationszentrums der LMU München und Präsident von Eurotransplant. Abgeschlossen wird die intern gehandelte Liste von Thomas Deufel. Der bayerische Mediziner war in zwei deutschen Landesregierungen als Bildungsstaatssekretär (SPD) tätig.