Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Wer kennt sie nicht, die phantastischen Erfolgsstorys im Internet? Wie die der „Tyrolerin“ Lena Wagner – vor einem Jahr war die hübsche Mutter von zwei Kindern arbeitslos, jetzt fließen monatlich „zwischen 7152 € bis 9536 € pro Monat“ auf ihr Konto. Und das für zehn bis 13 Stunden Heimarbeit pro Woche, berichtet die Internetseite dailynews-reports.com. Wer ebenso gut verdienen will, muss nur weiterklicken. Das aber rasch, allzu viele Heimarbeiter-Plätze sind nicht mehr zu vergeben.

Lena Wagner hat nicht nur ihren Traumjob mit Chef­salär gefunden, sie ist auch ein Glückspilz. Wie ebenfalls bei Dailynews-Reports nachzulesen ist, hat die zweifache Mutter ihren „verhassten Job“ bei einem Fastfood-Unternehmen gekündigt. Und zwar buchstäblich wegen plötzlichen Reichtums – Frau Wagner hat nämlich bei einem Internet-Casino den Jackpot gewonnen: 248.602 Euro. Und das ohne Einsatz, Frau Wagner nutzte nur die Freispiele, die ihr das Casino anbot. Für die „Tyrolerin“ der Ausweg aus dem Hamsterrad: „Meine Augen füllten sich mit Tränen und ich begriff, dass das alles wirklich geschah.“ Endlich konnte sie mit den Kindern den geliebten Ehemann besuchen, der „seit fast sieben Monaten weit entfernt von ihr arbeitete“, meldet Dailynews-Reports. Also auf zum Internet-Casino, bei dem bereits 240 Österreicher in einem Monat gewonnen haben sollen. Aber die Zeit drängt, die Aktion mit den Gratisspielen läuft bald aus.

Wer sich die beiden Erfolgsstorys von Lena Wagner genauer anschaut, stellt fest, dass die Tirolerin ihr Aussehen massiv verändert haben muss. Die Großverdienerin auf dem Foto ist etwa 25 Jahre alt, schlank, brünett, hat ein Baby auf dem Schoß und wirkt wie das liebe Mädel aus der Nachbarschaft. Die Jackpot-Gewinnerin Lena Wagner ist deutlich älter, etwas korpulent, hat kurze schwarze Haare und ein Doppelkinn. Nur eine zufällige Namensgleichheit? Eher nicht.

Wer mit dem Foto der jungen Lena Wagner auf Google-Bildersuche geht, wird bald fündig. Allerdings heißt die angebliche „Tyrolerin“ plötzlich Mary Stevens, wirbt aber ebenfalls für Heimarbeit mit Chefsalär. Diesmal in englischer Sprache. Mary Stevens schaut nicht nur wie die Zwillingsschwester von Lena Wagner aus, sie teilt auch deren Schicksal. Also Jobverlust, kein Geld für die Rechnungen, kein neuer Arbeitsplatz, bis sie eben zur feudal bezahlten Heimarbeiterin geworden ist. Wie der Job von Lena Wagner vulgo Mary Stevens genau aussieht, wird nur angedeutet. Der Großverdiener in spe erfährt aber zumindest, dass er vor dem Bildschirm sitzen und Webseiten verlinken wird. Angeblich, um die von ihm betreuten Seiten in der Google-Gunst steigen zu lassen. Alles ganz easy, auch für Computer-Banausen.

Zurück zu den beiden Lena Wagners aus „Tyrol“: Wer sich auch die Postings am Ende der beiden Erfolgsgeschichten durchliest, wird feststellen, dass es auch hier mehrere Namensgleichheiten gibt. Ruby Mason, Sophie Clarke und Cooper Wilson geben in bestem Deutsch ihre (guten) Erfahrungen mit Heimarbeit und dem Online-Casino weiter.

Die Foto-Suche mit Google-Hilfe führt aber noch zu weiteren Ergebnissen. So warnen Webseiten, die verschiedene Internet-Angebote und -Werbungen untersuchen, explizit vor Mary Stevens. Offenbar geht es nur darum, dass die interessierten Heimarbeiter in spe ein Programm für 40 bis 90 Euro kaufen müssen, ehe sie loslegen können. Und das ist das Geschäftsmodell von Mary Stevens: Nicht die Heimarbeiter verdienen, sondern die Verkäufer ebendieses Programms. Eine Masche, die es in verschiedensten Spielarten gibt. Verschachert werden nicht nur Programme, sondern auch Startersets für Produkte, die sich dann als Ladenhüter erweisen. Oder eben auch „Freispiele“, die Kunden in die Online-Casinos locken sollen.

Das Foto der jungen Mutter, die als Lena Wagner, Mary Stevens und mit weiteren Namen durchs Netz geistert, stammt aus dem Fundus einer großen Bildagentur. Wie die Frau wirklich heißt, ist unbekannt. Ebenso anzuzweifeln ist, ob die Dame mit Baby überhaupt weiß, dass ihr Konterfei für dubiose Werbepraktiken verwendet wird.