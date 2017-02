Von Christoph Blassnig

Lienz – Herbert Zambra leitete die Bergrettungs-Ortsstelle Lienz seit dem Jahr 2009. Im September letzten Jahres ist er aus privaten Gründen zurückgetreten, wie er der Jahreshauptversammlung selbst erklärte. „Diese siebeneinhalb Jahre waren aufregend, manchmal frustrierend, aber immer lehrreich“, so Zambra zu seinen Freunden und Kollegen. „Kein Tag ist ohne Bergrettung vergangen.“ Die Retter zeichne beispielhafte Kameradschaft, Verlässlichkeit und Zusammengehörigkeit aus. Seinen Dank versicherte Zambra auch den Bergrettungsärzten. „Sechs Ärzte sind mit uns rund um die Uhr bereit, und drei weitere stehen gerade in Ausbildung. In ganz Tirol ist das sicher unerreicht.“

Die eigentliche Aufgabe der Freiwilligen, nämlich die Rettung und Bergung von Verunfallten und in Not geratenen Personen, müsse jederzeit voll gewährleistet werden, so Stephan Senfter, der als Zambras Stellvertreter die Leitung der Ortsstelle interimistisch übernommen hatte. Der hohe zusätzliche zeitliche und organisatorische Aufwand für die Errichtung der neuen Bergrettungszentrale in der Pfister in den nächsten Jahren habe die Bergretter zu einem ungewöhnlichen Schritt veranlasst: Ein Team aus drei Personen tritt an Zambras Stelle und wurde in der Versammlung einstimmig bestellt: Thomas Zimmermann übernimmt die Obmannschaft. Seine Stellvertreter Roland Mitteregger und Stephan Senfter teilen sich mit ihm die Aufgaben, wobei Stephan Senfter vor allem den Neubau der Zentrale begleiten wird.

„Das Projekt ist fertig und vor der Umsetzung. Den Baurechtsvertrag haben wir bereits, demnächst erwarten wir den Baubescheid“, berichtete Senfter. Mit Unterstützung der sechzehn Mitgliedsgemeinden und des Landes sei man finanziell in der Lage, die ersten Arbeiten tatsächlich in Auftrag zu geben.

Bei der Neuwahl am Freitag anwesend war auch der Tiroler Landesleiter der Bergrettung, Hermann Spiegel. Zu all den Berichten über die Einsätze und Übungen im vergangenen Jahr geselle sich bei ihm ein sehr gutes Bauchgefühl, was die Stimmung unter den Rettern anbelange. Er bedankte sich bei Herbert Zambra, dem in Nordtirol der Ruf eines sturen Hundes, der gerne einmal beißt, vorausgeeilt sei. „Wenn es so war, dann war es nicht unbegründet. Ich an seiner Stelle hätte auch gebissen.“

Laut den Jahresberichten leisteten die Frauen und Männer der Ortsstelle Lienz im vergangenen Jahr mehr als 3100 freiwillige Stunden: Zwei Drittel davon während der fünfundzwanzig Übungen, der Rest entfiel auf 45 Einsätze. Durch Trendsportarten wird das Tätigkeitsfeld umfangreicher. So muss für Canyoning-Einsätze auch die Bergung aus dem Wasser trainiert werden.

Auch zum fatalen Absturz des Hubschraubers von Kunstflugpilot Hannes Arch sind zehn Bergretter und ein Arzt aus Lienz mitten in der Nacht über das Debanttal aufgebrochen, weil der genaue Unglücksort lange unklar war. Der mitverunfallte Passagier konnte bereits vor Ort notfallmedizinisch versorgt werden.