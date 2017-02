Innsbruck – Im internationalen Vergleich hinkt Österreich bei der Kinder- und Jugend-Rehabilitation hinterher. Kinder werden derzeit überwiegend in Erwachsenen-Einrichtungen mitbetreut oder müssen ins benachbarte Ausland ausweichen. Nach langem Hin und Her einigten sich im Juli 2014 Sozialversicherung und Länder auf die Schaffung von 343 Reha-Betten speziell für Kinder in vier Versorgungszonen. Die jährlichen Kosten von 33 Millionen Euro trägt zu 75 Prozent die Sozialversicherung, ein Viertel steuern die Bundesländer bei. Doch während in den Regionen Süd, Ost und Nord mittlerweile sowohl Betreiber als auch Standorte feststehen, scheint der Prozess in der Region West (Tirol und Vorarlberg) zu stottern. Dabei geht es um 37 Betten in der mobilisierenden bzw. der psychosozialen Rehabilitation.

Galt zunächst Osttirol als möglicher Standort für die Kinder-Reha West, so wurden zuletzt den tirol kliniken mit dem Standort Hall die besten Chancen eingeräumt. Dort gibt man sich allerdings wortkarg und verweist an den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger als zuständigen Ausschreiber. Nicht anders auch die Stellungnahme aus dem Büro von Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (VP): „Das gegenständliche Ausschreibungs- und Vergabeverfahren erfolgt durch den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. Das Land Tirol wird erst nach erfolgter Vergabe durch die Sozialversicherung für die Durchführung des krankenanstaltenrechtlichen Bewilligungsverfahrens zuständig sein.“

Dass die Standort- und Betreiberfrage für die Region West immer noch nicht geklärt ist, liege an einem Verfahrensfehler in der ersten Ausschreibung, teilt die Presseabteilung des Hauptverbandes mit. Die Ausschreibung wurde daher ohne Entscheidung beendet und anschließend eine zweite gestartet. Ein Ergebnis könnte bis zum Mai vorliegen.

Tatsächlich aber dürfte es in der ersten Ausschreibung keinen Verfahrensfehler, sondern schlichtweg keinen Anbieter gegeben haben, wie Markus Wieser, Obmann der „Initiative Kinderreha“ erklärt. Er zeigt sich dennoch zuversichtlich, dass auch für Tirol und Vorarlberg schon bald mit dem Aufbau der Infrastruktur begonnen werden kann. „Mit der Errichtung der Kinder-Reha ist dann eine zentrale Forderung unseres Vereins erfüllt“, sagt Wieser. In Zukunft werde man sich dann auf die Qualitätskontrolle und die Unterstützung von Familien mit Kindern in Reha-Einrichtungen konzentrieren. (np)