Von Catharina Oblasser

Lienz – Am Wochenende war in der Lienzer RGO-Arena das große Blöken angesagt. Die jährliche Bezirksschafausstellung hatte 50 Aussteller mit 470 Tieren aus dem ganzen Bezirk angelockt. Im Ring stellten sich die wolligen Vierbeiner den Preisrichtern. Diese werteten, getrennt nach Berg- und Steinschaf, in je drei Kategorien bei den Widdern und in je zehn Kategorien bei den Schafen.

Die meisten Klassensiege, nämlich sieben, gingen nach Huben. Vier davon holten sich die Tiere von Mario Waldner. Drei Titel, unter anderem jener des Gesamtsiegers in der weiblichen Steinschafgruppe, gingen an die Tiere von Karin Ganzer. Über sechs erste Plätze konnten sich die Dölsacher freuen. Thomas und Jakob Zwischenberger besitzen nicht nur den schönsten Steinschaf-Widder, sondern punkteten auch viermal mit ihren weiblichen Tieren. Der prächtigste Bergschaf-Widder gehört Alexander Walder aus Innervillgraten, das schönste weibliche Schaf dem Prägratner Klaus Kirchmair. „Wichtig ist bei der Bewertung ein gutes Fundament, also der Fuß“, erklärt Christoph Peintner von der Raiffeisengenossenschaft Osttirol (RGO), die die Ausstellung veranstaltet. Die Tiere dürfen nicht säbelbeinig sein und sollen ein leicht abfallendes Becken haben, damit sie möglichst geländegängig sind.

Besonderen Applaus gab es für die Bambini, das sind die Jungzüchter bis 14 Jahre. 23 von ihnen präsentierten ihre Lämmer im Ring, sie alle wurden mit einer kleinen „Siegerglocke“ belohnt.

Es gibt rund 410 Schafhalter in Osttirol, die 16.700 Mutterschafe ihr Eigen nennen, weiß Peintner. „Ursprünglich wurden die Tiere wegen ihrer Wolle gehalten“, sagt er. „Doch seit den 1970er-Jahren geht es immer mehr um das Lammfleisch.“ Das weiße Berg- und das graue Steinschaf haben weitere Vorteile. „Sie erreichen auch steilste Hänge bis zu den Gletschern und halten dort das Gras kurz“, erklärt der RGO-Mitarbeiter. So werden die Hänge nicht rutschig, Wasser versickert besser. Das kann Muren und Lawinen verhindern.