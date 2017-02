Von Thomas Hörmann

Wattens – Einst rettete die Zahnprothese den Führerschein eines Unterländers, jetzt hat derselbe Zahnersatz indirekt zu einem Fahrverbot geführt. Ein skurriler Rechtsstreit um einen Führerscheinentzug wird wohl bald das Landesverwaltungsgericht beschäftigen.

Der erste Akt der Tragikomödie ging bereits vor fünf Jahren über die Bühne. „Ich war mit dem Auto auf dem Heimweg, als ich von einer Polizeistreife zum Alkoholtest aufgefordert wurde“, erzählt der heute 55-jährige Techniker. Der Test endete mit einer bösen Überraschung. „Der Alkomat zeigte 1,7 Promille an, obwohl ich nur ein Bier getrunken hatte.“ Die Folge: Der Unterländer musste für 13 Monate seinen Führerschein abgeben. Doch der vermeintliche Alkoholsünder ergab sich nicht seinem Schicksal: „Ich hab recherchiert, dass die Haftcreme für meine Teilprothese das Alkohol-Testergebnis beeinflussen kann“, schildert der Tiroler: „Ich fand auch ein Gutachten, in dem der Streuwert durch die Creme mit 0,5 bis 1,2 Promille in der ersten Stunde nach dem Auftragen beziffert wurde.“ Für den Unterländer die Rettung: Als er das Gutachten der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck-Land vorlegte, erhielt er ohne Wenn und Aber seinen Führerschein zurück.

Ein juristischer Pyrrhus-Sieg, wie sich im vergangenen November herausstellte. Wieder war der Techniker mit seinem Auto auf dem Heimweg, wieder stoppte ihn die Haltekelle einer Wattener Polizeistreife. Und wieder zeigte das Alkohol-Vortestgerät einen Wert an, den sich der Autolenker nicht erklären konnte: „2,2 Promille für drei kleine Bier sind ein bisschen viel.“ Auch die Polizeibeamten konnten keine Auffälligkeiten im Verhalten des vermeintlich schwer Betrunkenen feststellen. Seine Sprache sei deutlich, der Gang sicher und das Benehmen beherrscht, schrieben sie ins Anzeigenprotokoll. Der eigentliche Alkomattest hätte in der Wattener Polizeiinspektion stattfinden sollen. Dazu kam‘s aber nicht, „weil Zahnhaftcreme“, heißt‘s lapidar in der Anzeige. Stattdessen wurde der 55-Jährige zur Blutabnahme aufgefordert. Damit war aber der Unterländer nicht einverstanden. „Ich hatte einen Herzinfarkt und bin aufgrund der Medikamente quasi Bluter“, beharrte er auf einen „Blastest“. Die Polizisten blieben unbeeindruckt und verweigerten aufgrund der „Haftcreme“ den Alkomat-Test. Da half auch nicht, dass der Techniker betonte, die Creme schon drei Stunden vor der Kontrolle aufgetragen zu haben. Fazit: Da der 55-Jährige der Blutabnahme nicht zustimmte, entzog ihm die BH für ein halbes Jahr den Führerschein. Begründet wurde die Maßnahme auch mit einer Dienstanweisung der Polizei, die bei Benützern einer alkoholhältigen Haftcreme eine Blutabnahme vorsieht. Ironie des Schicksals, dass es der Unterländer selbst war, der diese Dienstanweisung mit seinem erfolgreichen Einspruch gegen den ersten Führerscheinentzug 2012 „provoziert“ hat. Das geht auch aus dem Bescheid der BH hervor.

Der Anwalt des Unterländers beurteilt den Fall anders: In der Beschwerde gegen den Bescheid argumentiert er, dass Autofahrer einen Rechtsanspruch auf eine „Überprüfung des Atemluft-Alkoholgehalts“, also einen „Blastest“, haben. Die Dienstanweisung der Polizei sei daher rechtswidrig. Und damit auch der Scheinentzug. „Einer rechtswidrigen Aufforderung braucht nicht Folge geleistet zu werden“, begründet der Anwalt. Er vermutet außerdem, dass die Amtshandlung quasi ein Racheakt war. Die Vorgangsweise der Polizeibeamten sei „darauf abzielend gewesen, eine Verweigerungssituation herbeizuführen“ – wohl wegen des erfolglosen Führerscheinentzugs vor fünf Jahren. Fortsetzung folgt.