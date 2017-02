Von Miriam Hotter

Kitzbühel – „Nachdem wir uns in den letzten Monaten zu einem fixen Hotspot in Kitzbühel entwickelt haben (...), müssen wir nun schweren Herzens die plötzliche Schließung unseres Restaurant an diesem Standort bekannt geben.“ Mit diesen Worten verabschiedet sich Michael Staybl mit Familie und Team auf der Homepage des Haubenlokals „Bergdiele“.

Das Aus wurde behördlich mit 8. Jänner verordnet. „Die Stadtgemeinde Kitzbühel hat bei der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel die Vollstreckung einer baurechtlichen Benützungsuntersagung beantragt. Gleichzeitig hat die Bezirkshauptmannschaft als Betriebsanlagenbehörde den Betrieb schließlich eingestellt“, erklärt Martin Grander von der Bezirkshauptmannschaft in Kitzbühel und nennt zugleich den Grund für die Schließung: „Wesentliche Anlagenteile der Betriebsanlage waren gewerberechtlich nicht genehmigt.“ Bürgermeister Klaus Winkler war trotz mehrmaliger Versuche für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

„Wir waren wie vor den Kopf gestoßen, als mit Bescheid des Bürgermeisters (...) die weitere Benützung des Objektes aufgrund der Tiroler Bauordnung mit sofortiger Wirkung untersagt wurde“, erklärt Michael Staybl in einem Schreiben, das von seinem Anwalt verfasst wurde und der TT vorliegt. In diesem Schreiben wird weiters angeführt: „Der Rechtsvertreter unserer Verpächterin hat diesen Bescheid durch die Instanzen getrieben (...). Durch ein mittlerweile rechtskräftiges Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichtes Tirol mussten aber auch wir (...) feststellen, dass das gesamte Objekt, in dem sich das Lokal befindet, zurzeit nicht genehmigungsfähig ist, da bereits für den Altbestand baurechtliche Bewilligungen fehlen.“ Laut Staybl sind etwa der Anbau auf der linken Seite, der erste Stock, die Küche im Erdgeschoß und der Keller betroffen. „Das geht auf die Kappe meiner Vorpächter.“

Die Eigentümerin der Liegenschaft und gleichzeitig die Verpächterin ist die Nohma Restaurant GmbH & Co KG. Geschäftsführerin ist Lydia Schrempp, die Ehefrau des einstigen Daimler-Chefs Jürgen Schrempp.

„Es hat immer geheißen, die Hausbesitzer kümmern sich um die Probleme und ich bräuchte mir keine Gedanken darüber zu machen“, sagt Staybl. Lydia Schrempp wollte sich auf TT-Anfrage dazu nicht äußern.

Doch auch die Nachbarn würden bei der Schließung des Restaurants eine Rolle spielen. „Die haben alles beschleunigt“, so Staybl, der zuvor viele Jahre die „Linzer Bergdiele“ in Leonding (OÖ) besessen hatte. Diese habe sich 58 Jahre in Familienbesitz befunden. „Dann haben wir sie verkauft.“ Nachdem nun die Kitzbüheler „Bergdiele“ schließen musste, fordert Staybl Schadenersatz. „Ich fordere eine schad- und klaglose Ablöse.“ Staybl selbst habe 250.000 Euro in das Restaurant gesteckt.

Inzwischen bemüht sich der Gastronom um eine Betriebsverlegung. „Wir sind mit drei Betrieben in der Kitzbüheler Innenstadt in Verhandlungen.“