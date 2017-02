Washington – Elon Musk hat schon das Internet-Bezahlen revolutioniert, die Welt mit Elektroautos versorgt und Raumfrachter ins All geschickt. Jetzt hat der ehrgeizige Rockstar-Unternehmer ein neues Ziel.

„Fly Me to the Moon“, zitiert Elon Musk per Kurznachrichtendienst Twitter den Swing-Klassiker von Frank Sinatra und schreibt dann einfach nur: „Ok“. Wird gemacht - und zwar schon nächstes Jahr, so zumindest der Plan. Zwei Raumfahrttouristen will Musks Firma SpaceX 2018 um den Mond schicken – es wären die ersten Menschen seit den drei Nasa-Astronauten der „Apollo 17“-Mission 1972, die wieder so tief ins All vordringen. Auch die Nasa selbst und andere Raumfahrtbehörden haben Mondpläne in Arbeit – aber Musk ist der, der es als Erster schaffen will.

Zweifel bei Experte – aber „es ist Elon Musk“

Raumfahrtexperten bezweifeln, dass es wirklich schon 2018 klappt mit dem Ausflug zum Erdtrabanten. „Es erscheint mir riskant“, sagte Mary Lynne Dittmar von der Coalition for Deep Space Exploration der „New York Times“. „Ich finde es außergewöhnlich, dass so etwas schon angekündigt wird, wenn SpaceX noch nicht einmal Astronauten ins All abheben lassen hat.“ Zudem seien „Deadlines nicht gerade die starke Seite von SpaceX“.

Aber die Experten wissen auch: Elon Musk, der Rockstar unter den US-Unternehmern, hat schon so einiges möglich gemacht, was erstmal irrsinnig klang. Musk ist gerade einmal 45 Jahre alt, aber er hat schon das Bezahlen im Internet revolutioniert (PayPal), Raumfrachter ins All geschickt (SpaceX), US-Haushalte mit Solarstrom versorgt (SolarCity) und Elektroautos in die ganze Welt geliefert (Tesla). Mit „Hyperloop“ will er bald Güter und Menschen rasend schnell transportieren, mit „OpenAI“ bei künstlicher Intelligenz mitmischen.

Mit der „Falcon“-Rakete und den „Dragon“-Transportern hat Musk im Auftrag der US-Raumfahrtbehörde Nasa Nachschub zur Internationalen Raumstation (ISS) gebracht, laut Plan sollen es demnächst auch Astronauten sein. Eine Raketenstufe hat SpaceX nach dem Start schon mehrfach wieder landen lassen – auf Wasser und auf der Erde.

Konkurrenz „steht bei Fuß“

Musks Pläne reichen aber noch viel weiter. Im September kündigte er an, dass er ab 2024 etwa hundert Menschen zum Mars schicken wolle, um den Roten Planeten zu besiedeln. Eine unbemannte „Dragon“-Kapsel soll bereits 2018 zum Mars starten. Doch die Konkurrenz schläft nicht.

Im Weltraumtourismus hat sich bereits Virgin Galactic des britischen Milliardärs Richard Branson positioniert. Das Unternehmen will zahlungskräftige Kunden ins All fliegen und die Erde aus rund hundert Kilometern Entfernung besichtigen lassen. Trotz des Preises von 250.000 Dollar (236.000 Euro) haben sich bereits mehr als 600 Menschen auf der Warteliste eingetragen, darunter Prominente wie die US-Schauspieler Leonardo DiCaprio und Ashton Kutcher.

Auch das Unternehmen Blue Origin, das vom Amazon-Chef Jeff Bezos gegründet wurde, hatte angekündigt, eine neue Rakete namens „New Glenn“ zu bauen, die Menschen ins All bringen werde. Bis zu einer Mars-Mission würden aber noch Jahrzehnte vergehen, erklärte Bezos damals.

Bereits Erfahrung mit Transportflügen

Mit der „Falcon“-Rakete und den „Dragon“-Transportern hat Musk im Auftrag der US-Raumfahrtbehörde Nasa Nachschub zur Internationalen Raumstation (ISS) gebracht, laut Plan sollen es demnächst auch Astronauten sein. Eine Raketenstufe hat SpaceX nach dem Start schon mehrfach wieder landen lassen – auf Wasser und auf der Erde. Auch die Falcon Heavy-Rakete, die als Trägersystem dienen soll, muss ihren ersten Testflug in diesem Sommer noch absolvieren. In der Vergangenheit hatte SpaceX neben Erfolgen in der Raumfahrt auch immer wieder Rückschläge verbucht wie den Verlust einer Falcon-9-Rakete samt Raumkapsel „Dragon“ im Juni 2015.

Höher, schneller, weiter

Musk sprüht vor Ideen und regiert über seine Firmensammlung, als hätte sein Tag mehr als 24 Stunden – dabei ist der Mann mit dem jugendlichen Aussehen auch noch Vater von fünf Söhnen. Von deren Mutter, einer Fantasyschriftstellerin, ist Musk geschieden. Seitdem hat er bereits zweimal die britische Schauspielerin Talulah Riley geheiratet und sich wieder scheiden lassen. Das Magazin „Forbes“ schätzt Musks Vermögen auf rund 13 Milliarden Dollar.

„Ich will bei Dingen mitwirken, die einen deutlichen Unterschied für die Zukunft der Menschheit ausmachen“, sagte der gebürtige Südafrikaner einmal. In Pennsylvania studierte er Physik und Wirtschaft, ging ins Silicon Valley, gründete die Internetfirmen Zip2 und PayPal mit und verkaufte sie für Millionen. Das Startkapital war da, die Pläne riesig. Langfristig träumt Musk mindestens vom Mars.

Jetzt aber erstmal Touristen zum Mond. Zwei Menschen seien auf ihn zugekommen mit dem Wunsch nach einer „einwöchigen Kreuzfahrt um den Mond herum“, sagte Musk US-Medien zufolge. Gelandet werden soll nicht. Die beiden potenziellen Touristen, die schon eine „beträchtliche Anzahlung“ geleistet hätten, wollten zunächst anonym bleiben, sagt Musk. Sie seien einander aber bekannt.

Sieben Weltraumtouristen sind bislang mit russischen Sojus-Kapseln zur ISS geflogen, für viele Millionen Dollar. Der Ausflug zum Mond ginge deutlich weiter - zudem war seit 1972 keine bemannte Raummission mehr dort. Was Musk dazu sagt? „Fly Me to the Moon ... ok.“ (dpa, APA, TT.com)