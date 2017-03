Von Matthias Reichle

Ischgl – Taxi in Ischgl? „Das ist Kampf“, sagt ein Chauffeur, der früher viel in der Gemeinde unterwegs war. Seit Jahren gibt es Reibereien zwischen den dort ansässigen Unternehmen. In dieser Wintersaison gipfelt der „Taxikrieg“ in Hunderten Anzeigen, die bei der Bezirkshauptmannschaft Landeck eingegangen sind. „Es sind 600 bis 800“, bestätigt Siggi Geiger von der Verkehrsabteilung. Zu tun hat das mit der Erweiterung der Fußgängerzone durch die Gemeinde. Im Zentrumsbereich gilt seit November ein Halte- und Parkverbot. „Die Taxler passen gegenseitig aufeinander auf und wenn einer unerlaubt hineinfährt, zeigen sie sich an“, erklärt Geiger. Es werde fotografiert und gefilmt.

Einer der Taxiunternehmer ist Tarek Ghannam. Seit 2005 ist der Imster mit ägyptischen Wurzeln in Ischgl tätig. Als „Auswärtiger“ habe er es besonders schwer: „Was ich hier erlebe, ist Diskriminierung. Die Ischgler wollen unter sich bleiben.“

Viel habe er in den letzten zwölf Jahren erdulden müssen. Ihm seien die Reifen aufgestochen, Radmuttern gelockert und Superkleber aufs Auto geschmiert worden, betont Ghannam. Die Hoteliers würden ihm keine Fahrten geben. „Aber Alpentaxi darf den großen Kuchen haben“, so die scharfe Kritik des Taxlers, dem drei seiner Chauffeure inzwischen davongelaufen seien und der ein Umsatzminus von 30 Prozent beklagt. Zu groß sei die Beunruhigung.