Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck, Sterzing – Ein Toter und ein lebensgefährlich Verletzter. So lautet die Bilanz zweier Lawinenabgänge, die sich am Mittwoch in Südtirol ereignet haben. Wie das Südtiroler Nachrichtenportal stol.it berichtet, war ein 33-jähriger Einheimischer im Valtigl Tal unter eine Lawine geraten und dabei tödlich verunglückt. Im Skigebiet Ratschings-Jaufen wurde ein 16-jähriger Deutscher von Schneemassen mitgerissen und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. In Südtirol gilt aktuell Lawinenwarnstufe 3, also erheblich.

Nicht weniger gefährlich stellt sich dieser Tage die Situation im Bundesland Tirol dar, wie Rudi Mair vom Lawinenwarndienst Tirol betont. Vor allem oberhalb von 2300 Metern ist die Gefahr erheblich, da sich aufgrund der jüngsten Schneefälle in Verbindung mit dem stürmischen Höhenwind umfangreiche Triebschneepakete gebildet haben. Im steilen, kammnahen Gelände, in steilen Rinnen und Mulden in größeren Höhen sei besondere Vorsicht geboten.

Dabei ist der Winter bisher verglichen mit anderen Jahren verhältnismäßig ruhig verlaufen. „Im langjährigen Schnitt ereignen sich in Tirol zwölf bis 13 Lawinenunglücke mit tödlichem Ausgang“, erklärt Rudi Mair. „Sechs Lawinentote Anfang März ist ein Wert, der sicherlich niederer ist als in anderen Jahren zuvor“, bestätigt der Fachmann. Allerdings dürfe man sich von der Zahl nicht täuschen lassen: „Die Hochtouren-Saison beginnt erst und bis Ende April, Anfang Mai kann noch viel passieren.“ Außerdem könne man von der Anzahl der Lawinentoten nicht immer direkt Rückschlüsse auf den Grad der Gefahr eines Lawinenwinters schließen. Denn auch Glück und Pech, die richtige oder falsche Ausrüstung sowie eine Reihe anderer Parameter würden oft über Leben und Tod bei Lawinenabgängen entscheiden. „Das dicke Ende kann also noch kommen“, warnt Mair davor, sich von den statistischen Zahlen oder dem Einzug des Frühlings im Tal täuschen zu lassen. Ein halber Meter Neuschnee und ungünstiges Wetter könnten dafür sorgen, dass auch heuer noch der langjährige Schnitt bei den tödlichen Lawinenunglücken erreicht wird. Aber auch jene Schwachschichten, die sich durch den Schneefall im Herbst gebildet haben, könnten im Frühling noch schlagend werden und für gefährliche Wochen sorgen.

Er habe allerdings auch schon Winter erlebt, die völlig unspektakulär und ohne gröbere Ereignisse zu Ende gegangen sind. Das wünscht sich Rudi Mair auch für heuer. Was es dazu braucht? „Sonne, moderate Temperaturen, Windstille und ab und zu Schneefall mit maximal 30 Zentimetern“, erklärt Mair. So könnten sich die vorhandenen Schwachschichten am besten verfestigen. Anfang Mai ist die Saison dann für das Team des Tiroler Lawinenwarndienstes zu Ende. Bis dahin werden Wintersportler weiter regelmäßig unter lawine.gv.at über die Lage im Gebirge informiert.