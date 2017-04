Von Markus Schramek

Innsbruck – Es ist vier Uhr Früh. Das Ehepaar Mair (der tatsächliche Name tut nichts zur Sache) wird aus dem Schlaf gerissen, wie schon so oft um diese frühe Stunde. Denn in der Nachbarschaft ihres Wohnhauses im Tiroler Oberland spielt es sich ordentlich ab – geradezu tierisch. Auf einem Bauernhof unweit der Mairs haben sechs Hähne ihre Stimmbänder geölt. Lautstark schmettern sie ihr „Kikeriki!!“ durch die Nacht. Zwei weitere Gockel auf anderen Grundstücken wollen da nicht hintanstehen. Freudig bis erregt stimmen sie ins Konzert mit ein.

Sechs Hähne auf einem Bauernhof – jawohl, schon richtig gelesen. Denn der nachbarliche Landwirt der Mairs hat seinen rund 30 Hennen ein halbes Dutzend der maskulinen Sorte beigestellt. Außer dem Federvieh befinden sich keine weiteren Tiere auf dem Gehöft des Nebenerwerb-Landwirts.

Die Hühner nächtigen in Holzverschlägen. Des Bauers eigener Wohnbereich liegt von den Hühnerhäusern so weit entfernt, dass er selbst vom morgendlichen Geschrei kaum noch strapaziert wird.

Jetzt sind Herr und Frau Mair mit Sicherheit keine Querulanten. Im Sinne gedeihlicher Nachbarschaft haben sie schon bei anderen Anlässen das Gespräch mit dem Landwirt gesucht, letztlich zwecklos, allerdings.

Die Mairs haben auch Verständnis dafür, dass es auf dem Land Lärmquellen gibt, die man akzeptieren muss. „Ortsüblichkeit“ heißt der Fachbegriff, den Juristen in diesem Zusammenhang gerne in den Mund nehmen. Oder anders formuliert: Nur wenn eine Störung „ortsunüblich“ und „unzumutbar“ ist, kann ein Nachbar sich dagegen wehren und eine Unterlassungsklage einbringen. Es kommt dabei jedoch stets auf den Einzelfall an.

Ein ähnlicher Konflikt aus Kärnten ist 2012 vom Obersten Gerichtshof entschieden worden. Der OGH wertete es damals als ortsüblich, dass auf dem bäuerlichen Nachbargrundstück eines Klägers ein Hahn und 13 Hennen zum Zwecke der Eierproduktion gehalten werden. Die Tiere verbrachten die Nacht bis 7 Uhr Früh in einem Stall mit dicken Mauern.

In unserem Tiroler Fall sind es sechs Hähne für 30 Hennen – ist auch das noch ortsüblich? „Das scheint mir schon eine große Zahl von Hähnen zu sein“, sagt dazu Anwalt Erik Kroker, der uns TT-Ombudsmännern freundlicherweise immer wieder juristisch unter die Arme greift. „Es ist fraglich, ob sechs Hähne bei 30 Hennen im Sinne einer artgerechten Tierhaltung zu rechtfertigen sind“, meint der Anwalt.

Familie Mair muss nun selbst entscheiden, wie sie weiter vorgehen will. Im Falle einer zivilrechtlichen Klage müsste ein Sachverständiger beurteilen, wie die Ortsüblichkeit in Sachen Hühner-/Hahnhaltung im Umfeld des Mairschen Wohngebietes zu sehen ist. Dies würde Zeit, Geld und Nerven kosten, verbunden mit dem Risiko, die Klage zu verlieren. Vom noch zusätzlich belasteten Klima mit dem Nachbarn einmal ganz abgesehen.

Vielleicht kann die Landwirtschaftskammer vermittelnd einspringen. Ein entsprechendes Angebot kommt jedenfalls von Hans Gföller, dem Leiter des Fachbereiches Recht in der Kammer.

Nach seinen Worten seien Hähne bei einer Hühnerhaltung, die, wie im vorliegenden Fall, nicht der Zucht, sondern der Eierproduktion dient, gar nicht nötig. Die Hennen würden auch so Eier legen. Aus tierschützerischer Sicht und zum Schutz vor Greifvögeln sei das Beisein von Hähnen aber sinnvoll. Bei 30 Hennen wären dafür „ein bis maximal zwei Hähne ausreichend“, so Gföller. Wird hingegen eine Hühnerzucht betrieben, sei ein Hahn je sechs bis acht Hennen üblich.