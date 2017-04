Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Leistungsabfall, psychosomatische Beschwerden, Depression, Angst. Die Folgen von Mobbing sind für die Opfer meist gravierend und haben massiven Einfluss auf deren Leben. Jeder fünfte Jugendliche in Österreich gibt laut einer am Mittwoch veröffentlichten Sonderauswertung der PISA-Studie 2015 an, zumindest ein paar Mal pro Monat in der Schule gemobbt zu werden.

Bei der Tiroler Kinder- und Jugendanwaltschaft hat man in den vergangenen Jahren eine Zunahme an Anfragen und Beratungsgesprächen zum Thema Mobbing verzeichnet. Das Problem sei sehr präsent und liege einerseits durchaus an der Tatsache, dass durch moderne Kommunikationsmittel und soziale Medien die Möglichkeiten des Mobbings vielfältiger, permanenter und anonymer geworden sind, sagt Landesjugendanwältin Elisabeth Harasser. Andererseits werde heutzutage sehr häufig der Begriff Mobbing dort verwendet, wo er noch gar nicht angebracht sei. „Nicht jeder Konflikt ist automatisch gleich Mobbing“, betont Harasser. Man müsse bei jedem Fall schon sehr genau hinhören, ob der oder die Betroffene über einen längeren Zeitraum systematisch gedemütigt und in Angst versetzt wird. Nicht selten stelle sich das vermeintliche Mobbing als eine Auseinandersetzung dar, die im Gespräch mit allen Beteiligten gut gelöst werden könne. Liegt tatsächlich Mobbing vor, sei es mit einer Aussprache nicht getan. Dann müssen Schule, Eltern, Lehrer, die Klasse und die Betroffenen gemeinsam und strukturiert mit professioneller Begleitung etwa durch die Schulsozialarbeit das Problem angehen.

„Tatsache ist: Mobbing kann jeden treffen“, sagt Philipp Bechter, Fachbereichsleiter der Schulsozialarbeit Tirol. Neben der so genannten Intervention bei Vorliegen eines Mobbingfalls sei daher vor allem die Präventionsarbeit wichtig. Ziel der Schulsozialarbeiter ist es, im Rahmen ihrer Klassenbesuche die Klassengemeinschaft sowie das Selbstbewusstsein der Schülerinnen und Schüler zu stärken. Auch Aufklärungsarbeit wie die Information, dass Mobbing für Täter ab 14 Jahren auch eine strafrechtliche Relevanz hat – etwa wenn es um Körperverletzung oder gefährliche Drohung geht –, steht dabei auf dem Programm. „Betroffene Eltern oder Erziehungsberechtigte sollten sich eher an die Schule und die Helfer vor Ort wenden, als Täter selbst und direkt zu konfrontieren“, hat Bechter außerdem noch einen Rat für Angehörige von Mobbingopfern parat.

Der Landesschulrat für Tirol verweist auf zahlreiche Sensibilisierungs-Initiativen und Aufklärungsprogramme an Tirols Schulen: Die Abteilung Schulpsychologie-Bildungsberatung veranstaltet in Klassen zum Thema Mobbing und Cybermobbing Workshops, für Volksschulen existiert das Gewaltpräventions-Projekt „Faustlos“. Beim „Buddy-Projekt“ steht die Förderung der sozialen Handlungskompetenz im Vordergrund. Außerdem gibt es in Kooperation mit der Polizei das Angebot, dass ein Vertreter der Polizei einmal für einen Vormittag an die Schule kommt. „In Tirol haben wir dafür 25 speziell ausgebildete Beamte“, erklärt Hans-Peter Seewald von der Kriminalprävention im Landeskriminalamt Tirol. Programme wie „Click & Check“ oder „Cyber.Kids“ sollen Kinder und Jugendliche für den verantwortungsvollen Umgang mit den neuen Medien und den persönlichen Daten im Internet sensibilisieren.